¡El Bronx se luce! Se lleva medalla de oro en softbol de los Juegos Juan Pablo Duarte de NY

Componentes del conjunto La Curvita, (El Bronx), ganadora de la medalla de oro en los Juegos Juan Pablo Duarte NY 2025.

La selección femenina de la Liga La Curvita, (El Bronx), ganó la medalla de oro de la competición de softbol chata, al vencer 6-2 a la novena Tropical Thunder, de Danbury, CT, de los Juegos Juan Pablo Duarte, 2025, con el apoyo del Ministerio de Deportes y Recreación.

Los juegos se realizaron en el diamante número 1, donde estaba el antiguo Yankee Stadium, en El Bronx, con la participación de cinco equilibrados equipos que vieron acción en chata modificada en estos juegos organizados por la Unión Deportiva Dominicana NY y patrocinado por el Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Deportes y Recreación, que representa el ingeniero Kelvin Cruz.

El pitcheo de las campeonas, permitió apenas dos hits en cinco entradas de labor y fue apoyada por sus compañeras que hicieron dos carrera en la segunda entrada, una en el tercer capítulo y tres en la quinta. Johanny Rodríguez, fue la jugadora ‘Más Valiosa’ de chata modificada, en estos Juegos Juan Pablo Duarte que se han celebrado muy exitoso en en todos los deportes.

Puede leer: Cibao FC juega hoy en Barbados en Copa del Caribe Concacaf

La Curvita llegó a la parte final con tres victorias sin derrotas un by, mientras Tropical Thunder, con 5-2, cinco de ellos consecutivos. La jardinera izquierda de las monarcas Norelis García fue la mejor de su equipo al batear de 3-2 y quitarle un cuadrangular a Tropical Thunder en el cuarto capítulo. Los partidos se jugaron bajo los reglamentos doble eliminación.

El entusiasmo ha imperado durante el evento.