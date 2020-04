El Calvario del Petrocovid

La Piedra Angular: Cuando la Oferta y la Demanda están en equilibrio, entonces ambas interactúan equitativamente. Sin embargo, cuando una de las dos avasalla la otra, entonces viene el colapso de ese equilibrio.

1-Avasallamiento No.1:

La demanda por combustible cae estrepitosamente debido a la merma en los transportes aéreos, marítimos y terrestres. Resultado, un desplome de un 43% en la demanda de Hidrocarburantes.

2-Avasallamiento No.2:

La Oferta Global de Hidrocarburantes se vio afectada por la guerra de precios entre Arabia saudí y la Unión Soviética. Resultado: Una expansión en la oferta global de un 104%, con excesos de inventarios jamás vistos en la historia.

3-La Ruta del colapso (2020) ¨asigún¨ la veo Yo:

a)- Febrero 13: Con el barril de Petróleo a unos US$51.41, China inicia su encerramiento e impide que tanqueros atraquen en sus muelles.

b)- Marzo 6: Con el barril de Petróleo a unos US$41.14, fracasan de las negociaciones de la OPEC, donde la Unión Soviética se retira de la mesa de negociaciones.

c)- Marzo 8: Con el barril de Petróleo a unos US$31.05, La Arabia Saudita aplica descuentos (desde US$6.00 hasta US$10.00) a su exportaciones de barriles de petróleo.

d)- Marzo 11: Con el barril de Petróleo a unos US$33.13,

la OMS declara que el Coronavirus (COVID-19), es una pandemia mundial.

e)- Abril 9: Con el barril de Petróleo a unos US$22.90, la Unión Soviética y la Arabia Saudita acuerdan cortes en la oferta de petróleo, pero ya los precios estaban en franca declinación.

NOTA: Para Abril 20, los precios del Barril de petróleo habían llegado a los -US$36.98

(***) Precios del West Texas Intermediate.

3-Las implicaciones en los Contratos de Futuros:

Con este descalabro sistémico e inventarios in crescendo, la dinámica de la colocación de los Contratos a Futuro, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza.

Los vendedores no encuentran compradores debido a que, a pesar del desplome en los precios, los compradores no tienen donde almacenar estos excedentes.

En otras palabras, si eres un negociante de contratos y no encuentras donde colocar los contratos de venta, debido a que estos carecen de capacidad de almacenamiento, entonces deberás de asumir los costos de acopio y transporte hacia el centro de abasto de los Estados Unidos: Cushing, Oklahoma.

Mas aun, los compradores deben de costear el acopio y transporte de los Hidrocarburantes, donde muchos de estos están renuentes a comprarlos.

Se ha llegado al extremo de que productores les pagan a los compradores por el almacenamiento de estos Hidrocarburantes.

Un ejemplo de esto lo constituye el complejo de abastos de Cushing, Oklahoma-Estados Unidos de Norteamérica.

Es aquí, donde se almacena la mayor cantidad de combustibles, en la pre-venta de los mismos.

Cushing es un enclave económico compuesto por mas de 15 centros de almacenamiento, con una capacidad de mas de 100,000,000 de barriles, o sea el 20% de la capacidad total de los Estados Unidos.

Este enclave puede canalizar, a través de un complejo de oleoductos, mas de 7,000,000 de barriles por día.

Ahora bien, la sobreoferta esta amenazando a Cushing de llegar a sus limites de almacenamiento, creando una congestión en el sistema de oleoductos estadounidenses.

En adición, hay mas de 160,000,000 de barriles almacenados en tanqueros en ultramar, que no han podido descargar, agravando la hiperoferta, ocasionando que el 75% de la capacidad mundial de almacenaje esta ya cubierta, dejando un muy estrecho margen de solo un75% para recibir nuevos embarques.

4-Las perspectivas a partir de Junio:

Aunque Abril y Mayo son y serán meses de incertidumbre, los analistas de Wall Street esperan lo siguiente:

a)- Se establecerá un Spot Price (precio de referencia) de unos US$12.00 el barril de Petróleo.

b)-Para junio, el Spot Price podría llegar a los US$15.00 el barril de Petróleo.

d)- Los rangos para Julio, Agosto y Septiembre podrían ser US$20.00/US$25.00/US$30.00, respectivamente para el barril de Petróleo.

Nota: Aun se puedan recuperar los niveles de colocación, que existían antes de la pandemia, los precios de referencia se han disparado por las perdidas cuantiosas de los países productores. Par recuperar el Lucro Cesante, estos países tendrían que vender, como precio de equilibrio:

 Arabia Saudita: US$85.00 el Barril de Petróleo.

 Emiratos Árabes: US$65.00 el barril de Petróleo

 Iraq: US$64.00 el barril de Petróleo

 Azerbaiyán: US$50.00 el barril de Petróleo

 Kuwait: US%49.00 el barril de Petróleo

 Kathakishtán: US$42.00 el barril de Petróleo

 La Unión Soviética; US$40.00

 Estados Unidos: US$38.00 el barril de Petróleo.

Como el Lector podrá apreciar, la recuperación de la industria extractiva petrolera tendrá que relanzarse bajo un esquema pragmático, donde prime la adecuación de su Flujo de Caja a niveles que le permitan recuperarse en el mediano plazo; imposible hacerlo en el cortao plazo.