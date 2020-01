El Calventi y otros hospitales son usados como “botín” por políticos

La crisis del intervenido Hospital Vinicio Calventi no es la única que enfrenta la red de centros estatales, y su origen está más ligado a la lucha por el control de las nóminas que a problemas de gestión administrativa.

Esa es una realidad que se conoce en el sector salud, y de hecho, el exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Nelson Rodríguez Monegro, advirtió al renunciar al cargo que algunos centros se habían convertido en un botín político.

A mediodía de ayer el director del SNS, Chanel Rosa Chupany, visitó el hospital Calventi y pidió la comprensión de los buenos políticos del municipio Los Alcarrizos para que el centro funcione.

Tras la destitución del director, doctor Orlando Vargas, el pasado miércoles, el centro quedó bajo las directrices de Rosa Chupany y de la doctora Myrna Font, directora de la región Metropolitana de Salud.

Para Rosa Chupany la crisis del Calventi no es propia del hospital, sino que es provocada por agentes externos al centro.

De acuerdo con sus declaraciones, la nómina excesiva ahoga al centro igual que la deuda de casi RD$400 millones.

Una parte de esa deuda será asumida por el SNS, pero la crisis del Calventi es tan crítica que fue necesario inyectar RD$9,000,000 para el pago del salario 13 de Navidad. El centro no pagaba los recursos a la Tesorería de la Seguridad Social, lo que a su juicio constituye un abuso contra los trabajadores.

Chanel admite que, en la práctica, había una especie de secuestro de la administración del hospital, las personas perdieron la confianza y bajó en forma drástica la facturación por parte de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Una crisis similar en otros hospitales. Otros centros que tienen similar situación son el Marcelino Vélez Santana, El traumatológico Darío Contreras, La Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, el Traumatológico Juan Bosch, el Juan Pablo Pina y el Moscoso Puello.

En su momento el doctor Rodríguez Monegro afirmó que el diputado Gustavo Sánchez tenía personal de su entorno en la administración de varios centros.

Los casos más emblemáticos de hospitales usados para politiquería son el Calventi y el Marcelino Vélez, donde las quejas son frecuentes y las nóminas son excesivas.

En hospitales como el Calventi, los políticos toman el control de la nómina y el director se convierte en un empleado a su servicio, según una fuente del sector salud.

Una fuente del hospital Marcelino Vélez Santana aseguró que en el centro existen falsos dirigentes comunitarios, los cuales amenazan con realizar protestas si no les conceden sus peticiones de empleos y otras canonjías.

“Es más compleja la situación del hospital Marcelino Vélez, pero explotó por el Calventi, porque el médico que lo dirigía no era un dirigente del partido de Gobierno”, aseguró una fuente.

La historia. El Calventi fue inaugurado por el expresidente Leonel Fernández, en el año 2007.

El primer director fue el doctor Alfredo Español, salió del cargo tras la publicación de una auditoría de la Cámara de Cuentas, y le sucedió la doctora Juana Peña y luego el doctor Alberto Díaz. Para posesionar en el cargo a Díaz y a Peña fue necesario militarizar el área, los llamados dirigentes de la comunidad no los querían.

La situación se acotejó por el camino, pero tras la salida del doctor Díaz hubo otro escándalo y fue nombrado el cirujano ortopédico Marcelo Puello. A Puello le sucedió de nuevo Alfredo Español y luego, tras las mismas denuncias de deficiencias fue colocado el recién destituido cirujano Orlando Vargas.