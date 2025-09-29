Reacciones intensas: el cambio de Al Horford sacude a los fanáticos  

El dominicano Al Horford se despidió este domingo de los Boston Celtics, con los que ganó la NBA en 2024, y alcanzó un acuerdo con los Golden State Warriors para la próxima temporada. 

El reciente cambio de vivienda y equipo ha provocado una auténtica sacudida en el mundo del baloncesto y, sobre todo, entre los fanáticos que lo han seguido a lo largo de su destacada carrera.

La noticia corrió como pólvora en redes sociales, donde miles de seguidores expresaron sorpresa, nostalgia y hasta inconformidad por la decisión.

El mensaje de Horford

“Desde el momento en el que llegamos, me habéis recibido a mí y a mi familia con brazos abiertos. Este capítulo en mi carrera tendrá un lugar especial en mi corazón. Ganar el título 18 con esta ciudad será un momento que celebraré para siempre”, escribió Horford en X.  

“Estoy agradecido para siempre con los aficionados y el equipo”, añadió.  

Horford, de 39 años, alcanzó un acuerdo de varios años con los Warriors, según informa ESPN citando al agente del jugador dominicano.  

Horford lleva 19 años compitiendo en la NBA.

