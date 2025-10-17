El camino de RD hacia convertirse en el principal hub de aviación privada del Caribe

  • Hoy
El camino de RD hacia convertirse en el principal hub de aviación privada del Caribe

Las Vegas, EE.UU.- La República Dominicana continua dando pasos importantes para lograr convertirse en el principal hub de la aviación privada ejecutiva, el cual abarca un turismo de alto poder adquisitivo.

Así lo informó el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo, en el marco de la feria Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA) 2025, donde por primera vez el país participa con un stand.

Pichardo indicó además, que esto ha sido posible gracias al apoyo que ha dado el gobierno del presidente Luis Abinader al sector, al implementar las medidas necesarias a través de la creación del Protocolo para la Aviación Privada No Comercial, establecido mediante decreto.

“En estos cinco años de gobierno, hoy podemos asegurar que estamos en el camino correcto para lograr nuestro objetivo, de convertirnos en hub para la aviación privada ejecutiva, atrayendo cada vez más aeronaves de este renglón, que aporta grandes beneficios económicos a nuestra industria turística”, indicó Pichardo.

Empresas con base dominicana, como es el Grupo Punta Cana, Panorama Jets, Universal Aviation RD, también participaron en la feria mostrando los servicios que ofrecen en el país.

WhatsApp Image 2025 10 17 at 9.22.48 AM 1
WhatsApp Image 2025 10 17 at 9.22.48 AM 2

El Protocolo para la Aviación Privada No Comercial, es un instrumento que establece el procedimiento de recesión y salida de aeronaves privadas en República Dominicana, con el objetivo de dar facilidades a este sector.

En ese sentido, el presidente de Universal Aviation Internacional, Greg Evans, valoró el crecimiento que ha tenido el país en ese sentido y felicitó a las autoridades por mostrar sus bondades, participando en este tipo de escenarios.

Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA), es la convención y exposición anual más importante de la aviación de negocios en Estados Unidos, que cada año reúne a una 1,100 empresas de aviación y más de 27 mil visitantes.

La tasa del dólar de este viernes 17 de octubre del 2025
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

El camino de RD hacia convertirse en el principal hub de aviación privada del Caribe
El camino de RD hacia convertirse en el principal hub de aviación privada del Caribe
17 octubre, 2025
¿La presunta operación de la CIA en Venezuela es un acto de amedrentamiento?
¿La presunta operación de la CIA en Venezuela es un acto de amedrentamiento?
16 octubre, 2025
Cibao FC se mide hoy al FC Juventus en Copa del Caribe
Cibao FC se mide hoy al FC Juventus en Copa del Caribe
23 septiembre, 2025
Trump asegura EEUU atacó tercer bote en el mar Caribe
Trump asegura EEUU atacó tercer bote en el mar Caribe
17 septiembre, 2025
Samaná, tierra prometida: el legado de los afroamericanos libres
Samaná, tierra prometida: el legado de los afroamericanos libres
14 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

La ADP en campaña

La ADP en campaña

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

Educando frente a la adicción: ¿hacia dónde vamos?

Educando frente a la adicción: ¿hacia dónde vamos?

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

Jornada Nacional de Cepillado: uno de los legados del Dr. Mario Bournigal

Jornada Nacional de Cepillado: uno de los legados del Dr. Mario Bournigal

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo