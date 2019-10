El cáncer de mama también ocurre en los hombres

El cáncer de mama, un tumor ligado fundamentalmente a las mujeres, que tienen que afrontar el dolor emocional y el impacto visual asociado a la pérdida de un seno, también afecta a los hombres.

En la actualidad una de cada ocho mujeres padece cáncer de mama a lo largo de su vida. En los hombres, las cifras son infinitamente menores, aunque también hay casos de cáncer de mama masculino. La diferencia es que solo afecta a un hombre por cada 140 casos de mujeres de media; en su mayoría son mayores de 60 años y con altos niveles de estrógeno.

La organización Breast Cancer Care aporta algunos síntomas que se pueden dar en los hombres y que se asocian al cáncer de mama como sensibilidad o líquido expulsado por el pezón, incremento de la zona pectoral o úlceras en el pecho, entre otros. Como en el caso de las mujeres, la mejor fórmula para prevenir cualquier problema es la autoexploración en busca de bultos en la zona del pecho y el pezón.

Hay tratamiento para hombres. La mayoría de los varones que son diagnosticados de cáncer de mama tienen que someterse a una operación en la que se practicará una masectomía. Después, lo normal es recibir unas sesiones de radioterapia en la zona del pecho para cerciorarse de que no queda ninguna célula cancerígena viva.

Estadísticas. El cáncer de mama en hombres es una enfermedad poco frecuente. Menos del uno por ciento de todos los casos de cáncer de mama se producen en hombres.

Quizás se piense esto: los hombres no tienen mamas, ¿cómo pueden tener cáncer de mama? La verdad es que tanto niños como niñas, hombres como mujeres, tienen tejido mamario.

Dado que el cáncer de mama en hombres es poco frecuente, son pocos los casos que pueden investigarse. La mayoría de los estudios en hombres con cáncer de mama son de pequeña dimensión.

No obstante, al agrupar varios de estos estudios pequeños es posible aprender más de ellos.

Factores de riesgo. Existe una serie de factores que pueden aumentar el riesgo de que los hombres desarrollen cáncer de mama:

Envejecimiento. Tal como sucede con las mujeres, el riesgo aumenta a medida que pasan los años. La edad promedio de los hombres que son diagnosticados con cáncer de mama es de 67 años aproximadamente.

Niveles altos de estrógeno. La presencia de estrógeno estimula la multiplicación celular mamaria, tanto la normal como la anormal.

Historia familiar. Antecedentes marcados de cáncer de mama en la familia o alteraciones genéticas: los antecedentes familiares pueden aumentar el riesgo de los hombres de desarrollar cáncer de mama, especialmente si hay otros hombres en la familia que hayan sido diagnosticados con la enfermedad.