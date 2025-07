El caos arancelario no da respiro a la economía mundial

El FMI, en su informe del Sector Externo 2025 publicado el martes 22 de julio, refiriéndose a los aranceles de Trump sostiene que no corrigen el déficit por cuenta corriente de Estados Unidos, no son buenas herramientas para esos fines.

Trump aplica aranceles para eliminar o reducir el desequilibrio comercial estadounidense, pero como dice el informe del FMI, no lo resuelven, y digo yo, Estados Unidos, para mantenerse como potencia económica y militar mundial dominante, tiene que gastar más de lo que produce, y pagar las consecuencias, me refiero al importante desfase anual que tiene entre ahorro e inversión internos que financia con ahorro de países que tienen superávits comercial, lo que se refleja automáticamente en déficit igual por cuenta corriente de su balanza de pagos. Si quiere reducir o eliminar el desequilibrio comercial, no tiene otra alternativa que bajar el gasto para igualarlo a lo que produce el país, lo que conlleva renunciar al dominio de Estados Unidos sobre el resto del mundo, lo que no está en disposición de hacer, quiere las dos cosas, un imposible.

Para su política proteccionista no tomó en cuenta lo que nos cuenta la historia, que es una política fracasada, sucedió con la TariffAct (Ley de Aranceles) aprobada en Estados Unidos el 17 de junio de 1930, para mitigar los efectos de la Gran Depresión iniciada en 1929, elevó unilateralmente los aranceles a productos importados, sucedió lo contrario, profundizó la contracción hasta convertirla en depresión.

Hasta el momento, la evidencia muestra que el proteccionismo ha depreciado al dólar, lo que equivale a un subsidio de igual monto a las exportaciones estadounidenses que en teoría debió reflejarse en mayor volumen exportado, lo que no ha sucedido. Mientras los consumidores de Estados Unidos pagan el costo, sienten el golpe de los aranceles, en junio la inflación general subió a 2,7% y 2.9% la subyacente que no tiene en cuente los volátiles precios de los alimentos y la energía, ambos respecto al mismo mes de 2024, alejados del 2% que es el objetivo de la Reserva Federal, aumentando la posibilidad de que mantenga los tipos de interés en el nivel actual del 4,25%-4,50%, en la reunión de este miércoles 30 de julio. El estudio del FMI puntualiza que “los superávits o déficits externos no necesariamente representan un problema y pueden ser deseables hasta cierto punto. Mientras las economías jóvenes o de rápido crecimiento necesitan financiar parte de su desarrollo económico con capital extranjero, otras podrían necesitar ahorrar más y obtener mayores rendimientos de sus inversiones en el exterior”. Nuestra economía está entre las jóvenes de rápido crecimiento, con ahorro externo financia parte de su crecimiento, acumulado el PIB real creció 26.4%, un 6.6% anual, entre 2021 y 2024, se multiplicó por 1.57 veces de 2020 a 2024, aumentando el PIB per cápita de US$8.603,1 en 2019 a US$11.541,5 en 2024, acumulado 34.1%, anual 6.82%. La mayor inversión interna sobre el ahorro internocauso el déficit acumulado en la cuenta corriente de -US$17,819.8 millones, anual -US$4,455 millones, financiado con US$16,209.0 millones de inversión extranjera directa destinado a financiar proyectos reproductivos.

Con la brutal de inflación mundial de 2021 y 2022, la economía mostró capacidad para superar shocks externos, lo digo porque en US$7,000 millones anual estimó el volumen de bienes potencialmente afectados por el arancel universal de 10%, y las estadísticas muestran que no hemos perdido cuota, somos competitivos frente a los productores de países centroamericanos que también pagan el arancel universal de 10%.