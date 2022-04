El caos, la temeridad y abusos del tránsito y motoristas

El pasado domingo 3 de abril mientras regresaba de la Casa Club de la Cooperativa La Vega Real, que celebraba el XXXIX aniversario de la Asamblea General Ordinaria ante una disciplinada y entusiasta muchedumbre de más de mil asociados y dirigentes corporativos de esa institución ha de servir de ejemplo a sus similares y ciertas entidades empresariales, devastadoras de áreas protegidas, el agua y el medio ambiente, gracias a la atinada política de su presidente basado en una filosofía de integridad y buen manejo de sus recursos económicos financieros mediante obras y servicios a sus afiliados y comunidades vecinas, quedando pasmado y sin asombro ante la temeridad de motoristas cruzándose de una línea a otra rebasando camiones, camionetas y vehículos a lo largo de la carretera a unos 100 y más kilómetros por hora, como si fueran invulnerables y los demás obligados a cederle el paso y protegerlos para evitar mayores desgracias.



Esos inauditos atropellos, bien sabido y sufrido particularmente por quienes conviven en ciudades sobrepobladas como Santo Domingo, Santiago y otras tantas donde el tránsito vehicular como diría el Ing. Hamlet Hermann, primer director de la AMET, es un caos “in crescendo”, siendo la ausencia una autoridad policial diestra, competente, responsable, decidida a imponer las sanciones correspondientes de forma rigurosa para terminar, de una vez por todas, con ese desorden descomunal que afecta a toda la ciudadanía y viene a ser, en gran medida, responsabilidad del Gobierno y la uniformada, guardianes de la seguridad pública obligados a cumplir e imponer la ley y el orden acorde con su misión e investidura y ponerle término al desorden que venimos padeciendo por la ineptitud e indiferencia de los comandos policiales y autoridades municipales que no acaban d enfrentar la imprudencia de motoristas jóvenes y adultos que con su moto enloquecidos ponen en peligro no solo sus vidas, sino también a los demás ajenos a sus locuras.

El lunes pasado, día 4, tuve la fortuna de disfrutar de una interesante entrevista sostenida en el programa Primera Entrada, siendo invitado especial el prominente Dr. José Joaquín Puello Herrera, neurocirujano quien, dicho sea de paso, fuera investido ayer “Profesor Honoris Causa” por la UASD, destacando en dicha entrevista con sobriedad y absoluto dominio y conocimiento científico, los logros del Gobierno y los principales centros hospitalarios de República Dominicana, que ocupa un lugar señero por el tratamiento seguido al flagelo covid 19 que azota el planeta y, para mi sorpresa, referirse de pasada a las temeridades, abusos, y falta de sanciones de los motoristas, que “hacen lo que les da la gana” y, queriendo ganarse la vida, la pierden” siendo el 70% de la segunda causa de muerte cerebral de 2,200 personas”, debido a su atolondrado comportamiento y el caótico sistema de transporte existente, desde hace tiempo denunciado por Hamlet Hermann, en su libro «Para vencer el caos», que esperamos sea superado.