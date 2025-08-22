El cargamento más grande en RD: tienda vendía productos falsos de una popular marca

La empresa Noguera Hermanos, representante oficial de la marca Totto en la República Dominicana, en coordinación con el Ministerio Público y el Dirección Central de Investigación (Dicrim) llevó a cabo un exitoso operativo contra la falsificación de productos este jueves.

La intervención se realizó en la tienda “Yume Mi Eterno”, ubicada en la autopista de San Isidro, donde fueron decomisados 61,395 artículos falsificados de la marca Totto, constituyendo el cargamento más grande incautado hasta la fecha en el país.

Noguera Hermanos agradeció al Gobierno dominicano, a través del Ministerio Público, por el trabajo realizado en la lucha contra la falsificación y la piratería. Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso de proteger los derechos de propiedad intelectual y garantizar a los consumidores productos auténticos y de calidad.