El caso David Ortiz vuelve a la palestra: un recuento de cómo fue orquestado 

La noche del 9 de junio de 2019 el mundo del béisbol quedó en vilo al conocerse que el expelotero de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, había sido herido de bala mientras compartía con amigos en la discoteca Dial Bar & Lounge, ubicada en Santo Domingo Este. Su estado de salud llegó a ser delicado.

El Big Papi fue sometido a varias cirugías tanto en República Dominicana como en Estados Unidos y permaneció más de un mes ingresado. En una de las intervenciones, que duró seis horas, los médicos le extirparon parte del colon, los intestinos y la vesícula, indican reportes.

¿Cómo ocurrió el atentado?

Cerca de las 9:20 de la noche, Ortiz se encontraba en una mesa junto a sus amigos Luis Jhoel López Durán -quien también resultó herido-, Sixto David Fernández Vásquez y Odalis Pérez, entre otros. Dos hombres llegaron al negocio en una motocicleta y uno de ellos disparó hacia la mesa.

El proyectil impactó a Ortiz en la espalda, con salida por el abdomen, y también alcanzó a López en la pierna.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, el ataque estaba dirigido contra Sixto David Fernández, amigo de Ortiz, y no contra el exjugador.

Puede leer: Por qué José Eduardo Ciprián ‘Chuky’, condenado por atentado a David Ortiz, estaba libre

Una foto enviada minutos antes del atentado por Alberto Rodríguez Mota, mostrando a Fernández en la mesa junto a Ortiz, habría generado la confusión debido a la poca iluminación y a la similitud en la vestimenta de ambos.

Los autores intelectuales

Las autoridades establecieron que José Eduardo Ciprián (Chucky), desde prisión, contactó a miembros de la red y que el plan fue orquestado por Víctor Hugo Gómez, señalado como un peligroso miembro del Cártel del Golfo y prófugo de la justicia estadounidense.

Las condenas

Un total de 13 hombres fueron procesados por el atentado. Entre las sentencias dictadas:

30 años de prisión a Eddy Vladimir Féliz García (El Nata) y Rolfi Ferreras Cruz o Ramón Martínez Pérez (Sandy), por participación directa en la tentativa de asesinato de Ortiz.

20 años a Alberto Miguel Rodríguez Mota, quien pagó a los ejecutores del atentado.

10 años a Oliver Moisés Mirabal y a José Eduardo Ciprián (Chucky).

9 años a Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno (Hueso) y 6 años a Joel Rodríguez de la Cruz (Calamardo).

5 años a Franklin Junior Merán (Rubirosa), Junior César La Hoz Vargas (Yayo y/o El Lindo) y Porfirio Ayendi Dechamps Vásquez (Nene).

Todos debían pagar una indemnización de 50 millones de pesos y cumplir la pena en el centro de reclusión La Victoria, en Santo Domingo Norte.

Síguenos como periodicohoyrd