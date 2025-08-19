El castigo corporal no educa, mata

Este domingo 17 de agosto el país amaneció con la desgarradora noticia de que una niña de apenas 7 años perdió la vida como consecuencia de múltiples golpes propinados por su tutora, una mujer de 33 años, y la pareja de esta, un hombre de 36, residentes en el sector Los Guandules en el Distrito Nacional.

Según vecinos, antes de llegar al extremo de la muerte, la niña había sido víctima de un camino progresivo de malos tratos: desde el castigo emocional y verbal, hasta el físico. Lo que muchos aún llaman “corrección” fue en realidad violencia que destruyó su dignidad y finalmente su vida.

Apenas dos días antes, en Villa Arriba, provincia Duarte, un hombre de 23 años fue apresado tras propinarle 120 estocadas con un clavo a su hija de solo 11 meses. Y 10 días antes, en María Trinidad Sánchez, un hombre de 55 años asesinó a su hijo de 2 años y luego se suicidó tras la negativa de su expareja de retomar la relación. “Si no vuelves conmigo, me mato con el niño”, había advertido.

Tres hechos atroces en menos de 15 días. Las preguntas son inevitables: ¿qué llevó a estas personas a semejantes extremos? ¿Qué falló en el sistema de protección y en las comunidades que no previnieron estas muertes? ¿Qué nos falta por hacer?

Seguimos sin comprender que niños y niñas son personas con derechos. La niñez continúa siendo víctima de un abuso de poder adulto que los trata como propiedad.

El trabajo preventivo en las familias y comunidades es urgente. Necesitamos volver a las calles, acompañar, orientar y denunciar a tiempo para garantizar que los niños y niñas estén a salvo.

Se requiere incrementar el presupuesto con enfoque de infancia. Es indispensable invertir los máximos recursos disponibles para llegar a cada rincón, a cada familia, en esos espacios invisibles para Instagram o la farándula social, pero donde suceden estas tragedias cada día.

El castigo corporal no corrige, destruye. Para cambiar esta cultura de violencia hacia la niñez necesitamos acciones claras:

En las familias:

Buscar apoyo en redes comunitarias, iglesias, escuelas o centros de salud cuando se sientan sobrecargados.

Practicar disciplina positiva: establecer límites con amor, diálogo y coherencia.

Romper el ciclo de la violencia: no repetir con hijos e hijas lo que se vivió en la infancia.

Denunciar a través de los canales correspondientes: Línea Vida de la Procuraduría General de la República (809-200-1202), el Sistema 911 y las oficinas regionales y municipales de CONANI.

Desde el Estado (que somos todos y todas):

Fortalecer el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia a través de los Comités Locales de Protección. Desde Plan International, en coordinación con CONANI, impulsamos 33 redes comunitarias de protección en igual número de comunidades del sur del país, sensibilizando cada año a más de 3,600 líderes y lideresas comunitarias.

Invertir en programas de crianza positiva y acompañamiento sociofamiliar como política pública prioritaria. En coordinación con INAIPI, implementamos la estrategia de acompañamiento en 39 comunidades del sur, alcanzando a más de 3,900 personas cada año.

Prohibir de manera explícita el castigo corporal y cualquier otro tipo de violencia contra la niñez, robusteciendo los mecanismos de prevención, detección y sanción a los agresores, así como medidas de reparación para las víctimas.

La niñez no puede seguir siendo el eslabón más débil de una cadena de violencia que, en nombre de la “corrección”, se convierte en tragedia. Cada vez que toleramos un golpe, una humillación o un insulto, como sociedad nos volvemos cómplices de muertes que pudieron evitarse.

La protección de la infancia es una responsabilidad colectiva. Solo aprendiendo a cuidar con cariño y responsabilidad podremos romper el ciclo de violencia que hoy cobra vidas inocentes.

