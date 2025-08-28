El Cata brillará en los Premios Monitor Music Awards 2025 con su nuevo sencillo

El reconocido artista dominicano El Cata, ha sido confirmado como parte de la cartelera musical de la sexta edición de los Premios Monitor Music Awards 2025, que se llevará a cabo este próximo 3 de septiembre en Barranquilla, Colombia.

La participación de El Cata en el escenario de esta prestigiosa premiación marcará un momento especial, ya que presentará en exclusiva su más reciente sencillo “Guaro en Guaro”, un tema cargado de ritmo, energía y la esencia que caracteriza su estilo musical.

Con esta nueva propuesta, El Cata busca conquistar una vez más al público latino, reafirmando su influencia dentro de la música urbana y tropical, y consolidando su trayectoria como uno de los artistas más innovadores y versátiles de la región.

​“Lanzar esta canción en Barranquilla, una ciudad tan llena de sabor y pasión, es un verdadero honor,” afirmó El Cata. “Estoy muy emocionado de poder compartir mi música y celebrar con artistas que admiro, especialmente en un evento de la magnitud de los Premios Monitor Latino.”

Su manager, Jorge de Jesús Núñez García, CEO de Urbana TV, adelantó que esta participación marca el inicio de una nueva etapa para el artista, con grandes proyectos que buscan seguir enalteciendo la música dominicana en escenarios internacionales.

Con este tema, ya disponible en todas las plataformas digitales @elcataratata busca consolidar su legado como pionero en la fusión de ritmos tropicales y urbanos, ofreciendo un himno perfecto para las celebraciones en toda la región.

El Cata asegura que su presentación estará llena de sorpresas y promete hacer bailar a todos los presentes con el contagioso ritmo de “Guaro En Guaro”, un tema que desde ya apunta a convertirse en un éxito internacional.

Más sobre el Artista

​Edward Edwin Bello Pou, conocido artísticamente como El Cata, ha forjado una impresionante carrera internacional, destacándose por su versatilidad y su habilidad para crear éxitos globales. Su colaboración más icónica con la superestrella colombiana Shakira en la canción “Loca” se convirtió en un fenómeno mundial, superando los 669 millones de visualizaciones en YouTube y acumulando más de 243 millones de reproducciones en plataformas digitales.

​Además de “Loca”, El Cata colaboró con la artista barranquillera en otros temas de gran éxito como “Rabiosa” y “Addicted To You”, consolidando su influencia en la música latina y demostrando su capacidad para mezclar el merengue y los sonidos urbanos con el pop mainstream.