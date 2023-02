El Cata: único dominicano que ha colaborado con Shakira

El Cata reveló que la demanda que interpuso por derechos de autor no iba dirigida a Shakira como se informó en medios internacionales

El merenguero dominicano El Cata, podría colaborar por cuarta vez con la artista colombiana Shakira, pese a las denuncias de un supuesto plagio de la cantante venezolana Briella tras el estreno de su Music Sessions #53 junto a Bizarrap, debido a las similitudes que comparte con su sencillo ‘Solo tú’, lanzado el pasado 1 de julio.

Para El Cata, el parecido entre ambas canciones no se trataría de plagio, sino, más bien, de una coincidencia: “cualquier idea puede coincidir con alguien que esté pegado, hay personas que tienen el don del comercio”, dijo durante una entrevista para HOY en el Espectáculo Podcast.

Al cuestionársele si percibe una similitud entre este caso y la demanda que habría interpuesto contra Shakira en 2014 en reclamación de los derechos de autor de «Loca Con Su Tiguere», como se dio a conocer en los medios de comunicación, el merenguero urbano añadió que son casos diferentes, pues “quizá esa chica que hizo eso en las redes, con el respeto, tenía ese bridge que está en el coro y coincidió comercialmente con Shakira. Yo te apuesto a que si lo hubiera grabado Juan de los palotes en el barrio no pasa nada”.

Posteriormente, El Cata aclaró que la demanda, de la que resultó ganador, no iba dirigida hacia la intérprete de “Loba”, sino a otras personas que intentaron despojarle sus derechos sobre el tema.

El artista manifestó que los titulares que acapararon las noticias en aquel entonces, no fueron más que una estrategia de los medios de comunicación para llamar la atención de la gente. “Donde no hay bombo no hay demanda y donde no hay demanda no hay éxito”.

“A mí no me pasó nada con ella, terceros fuera mío y de Shakira elaboraron un plan para despojarme de los derechos aurorales y ellos quedarse con esa canción”, aclaró. “Esos terceros quedaron mal y como ladrones”.

La cantante se refirió a este tema una única vez durante una entrevista, en donde manifestó no tener mucho conocimiento sobre el conflicto.

De hecho, a la fecha, los artistas aún mantienen comunicación para temas de trabajo. «Yo puedo llamar a su oficina y puede ser que ella me conteste la llamada», detalló.

En el encuentro, el artista habló acerca de su trayectoria musical y como se convirtió en el único dominicano que ha grabado con Shakira, destacando que no realizó una, sino tres colaboraciones musicales con la cantante.

“Addicted To You”, “Loca Con Su Tiguere” y “Rabiosa”, son los tres temas en los que ha trabajado junto Shakira, quien desde hace semanas se ha mantenido en la palestra tras el lanzamiento de su última canción, en la que envía contundentes mensajes a su expareja Gerard Piqué.

Según narra el artista, los números de estas icónicas canciones que se hicieron populares internacionalmente, se han visto disparados a raíz de este estreno, lo que se traduce en ganancias monetarias para El Cata.

“Shakira me tiene comiendo sin dar un golpe de karate”, bromeó durante el encuentro.

Al preguntarle cómo se originaron estas colaboraciones, el merenguero reveló que tras realizar “I Know You Want Me” para Pitbull, un tema que tuvo éxito en más de 50 países y que, a la fecha, cuenta con más de 23 millones de reproducciones, el equipo de la cantante se acercó hacia él, dando paso a la que sería una relación laboral marcada por el éxito.

El Cata viene renovado este 2023. El merenguero urbano, quien actualmente se encuentra promocionando su nueva canción “En Alta”, apuesta por una fusión musical de Mambo con Dembow, la que asegura transformará positivamente este género.