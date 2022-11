Una de las razones por las que en el censo no se pregunta a los ciudadanos sobre su nacionalidad es porque no corresponde al propósito del levantamiento de los datos, que se hace en toda la República Dominicana vía la Oficina Nacional de Estadística (ONE) este año.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), respondió a la interrogante durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, y especificó que la nacionalidad es un tema de carácter jurídico, y dichas preguntas sobre el particular no están contempladas en el formulario.

«No se hacen preguntas sobre nacionalidad; nunca se han hecho», dijo el funcionario.

El pasado martes, la directora general de la ONE, Miosotis Rivas, explicó las razones por las cuales se pregunta sobre la autopercepción étnica en el Décimo Censo Nacional de Población y Viviendas que se realiza en el país.

Rivas explicó durante una entrevista en el programa Uno Más Uno, que se transmite por Teleantillas, canal 2, que la pregunta número 64 del cuestionario aplicado por los empadronadores se refiere a la autopercepción de las personas, es decir, si se identifica como blanco, negro o mulato; añadió que esta pregunta se les hace a todos los ciudadanos y no a una etnia específica.

Agregó que esta acción solo busca dar contexto a las políticas públicas que se apliquen en el futuro y a su vez al artículo 39 de la Constitución.

Directora ONE aclara por qué se pregunta por la autopercepción étnica en el censo.

«En el tema de la pregunta 64 es sobre todo para cumplir para dar como consistencia a un artículo tan importante que es el 39 de la Constitución, o sea, como tú sabes si tú al final de cuentes el tema de la no discriminación tú lo estás llevando a cabo», dijo Rivas.

¿Qué dice el artículo 39 de la Constitución dominicana?

«Artículo 39.– Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal».

Sobre el Censo

Sobre el Censo y su realización, Rivas dijo que los trabajos de empadronamiento marchan de acuerdo a las proyecciones y que no se han tenido mayores inconvenientes con la ejecución del mismo.

Además, desmintió que el personal que fuera víctima de robo recientemente haya perdido los equipos y las indumentarias distintivas del proceso como se mal informó hace unos días.

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) publicó el tercer boletín sobre el avance del X Censo de Población y Vivienda, según el cual se ha logrado la conexión del 100 % de los dispositivos móviles en 27 provincias y el Distrito Nacional.

Con este tercer boletín solo restarían 5 provincias por completar el 100 % de lo estipulado en las jornadas del Censo, reflejando así las limitaciones después de iniciado continúe sin lograr la totalidad de la conectividad.

El censo termina el 23 de noviembre.

Entre las provincias que aún no logran el 100 % de la conectividad de las tabletas figuran Santo Domingo con 791.1 %; Puerto Plata 94.0 %; San Cristóbal 97.0 %; Santiago 90.0 % y La Altagracia 92 %.

Previo al inicio del X Censo de Población y Vivienda diversas posiciones a favor y en contra de este se han hecho sentir.

Sin embargo, desde el sector oficialista persiste el llamado para que la ciudadanía permita a los empadronadores realizar los levantamientos necesarios, ya que según estos con los datos obtenidos el Estado podrá diseñar y planificar políticas públicas que impacten directamente el país.