El Chavo del 8: ¿Cuáles personajes están vivos?

A más de cinco décadas del estreno de El Chavo del 8, la icónica serie mexicana sigue viva en la memoria colectiva de Latinoamérica. Aunque muchos de sus protagonistas han fallecido, algunos miembros del elenco original continúan activos y presentes en el mundo artístico.

Actores que siguen con vida

María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina)

Edad: 74 años

Continúa activa en el medio artístico, ofreciendo entrevistas y participando en eventos nostálgicos.

Mantiene su personaje con cariño y ha sido reconocida por su trayectoria internacional.

Carlos Villagrán (Quico)

Édgar Vivar (Ñoño y El Señor Barriga)

Edad: 75 años

Participa en teatro y televisión, incluyendo la serie Vecinos. Mantiene un perfil bajo pero sigue compartiendo contenido con sus seguidores.

Florinda Mesa

Figura emblemática de la televisión mexicana, ha encontrado en las redes sociales un espacio para mantener viva la memoria de Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, este tributo constante se ha visto empañado por una ola de críticas y desprecio, a la que la actriz ha decidido responder con una frase contundente que resuena en el ecosistema digital: «Nada es para siempre… Ni siquiera la funa».

Actores que ya fallecieron

Roberto Gómez Bolaños (El Chavo) — Falleció en 2014.

(El Chavo) — Falleció en 2014. Ramón Valdés (Don Ramón) — Falleció en 1988.

(Don Ramón) — Falleció en 1988. Angelines Fernández (Doña Clotilde) — Falleció en 1994.

(Doña Clotilde) — Falleció en 1994. Rubén Aguirre (Profesor Jirafales) — Falleció en 2016.

(Profesor Jirafales) — Falleció en 2016. Raúl “Chato” Padilla (Jaimito el cartero) — Falleció en 1994.

(Jaimito el cartero) — Falleció en 1994. Horacio Gómez Bolaños (Godínez) — Falleció en 1999.

El legado de El Chavo del 8 sigue vigente gracias a la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, que ha reavivado el interés por la vida de sus protagonistas y la historia detrás de la vecindad más famosa de la televisión. Además, los fans continúan compartiendo recuerdos, videos y homenajes en redes sociales y plataformas digitales.