¡El Cibao es Gigante! Crece la fanaticada del equipo de SFM

  • Hoy
¡El Cibao es Gigante! Crece la fanaticada del equipo de SFM


La organización de los Gigantes del Cibao está muy optimista con su próxima participación en Lidom. Con peloteros como José Sirí y la posibilidad de juego de Marcell Ozuna, otra vez los Gigantes serán uno de los equipos con más talentos.

Jaylon Pimentel, su gerente de operaciones, reveló que el club tiene un plan maestro para este año con la firme intención de reunir a su mejor talento. De ocurrir así, entonces los Gigantes serán uno de los principales equipos que optarán por la corona de campeones.

Puede leer: Jaylon Pimentel: “Gigantes tendrán a sus caballos y no temen a nadie”

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¡El Cibao es Gigante! Crece la fanaticada del equipo de SFM
¡El Cibao es Gigante! Crece la fanaticada del equipo de SFM
22 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Los psiquiatras avanzan…

Los psiquiatras avanzan…

Final Six Norceca: voleibol RD juega hoy semifinal ante USA a pesar de caer 3-1 ante México

Final Six Norceca: voleibol RD juega hoy semifinal ante USA a pesar de caer 3-1 ante México

El tipo de cambio en la República Dominicana

El tipo de cambio en la República Dominicana

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

Los tres saberes la clave para triunfar en el ámbito personal y profesional

Los tres saberes la clave para triunfar en el ámbito personal y profesional

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo