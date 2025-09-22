¡El Cibao es Gigante! Crece la fanaticada del equipo de SFM



La organización de los Gigantes del Cibao está muy optimista con su próxima participación en Lidom. Con peloteros como José Sirí y la posibilidad de juego de Marcell Ozuna, otra vez los Gigantes serán uno de los equipos con más talentos.

Jaylon Pimentel, su gerente de operaciones, reveló que el club tiene un plan maestro para este año con la firme intención de reunir a su mejor talento. De ocurrir así, entonces los Gigantes serán uno de los principales equipos que optarán por la corona de campeones.

