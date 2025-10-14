El clamor de los familiares de la joven asesinada en Los Frailes I por una herencia

Familiares de Steicy Adames, asesinada a tiros durante un conflicto presuntamente motivado por una herencia y ocurrido el sábado en el sector Los Frailes I, en Santo Domingo Este, clamaron a las autoridades que apresen a su atacante, identificado como Cecilio Lantigua Terrero (Luis Banana), para que responda ante la justicia.

«Yo lo que pido es justicia. Que se entregue, porque nada que esté bajo el sol se queda sin su justicia, y la justicia divina le va a pasar», manifestó Virginia Adames, abuela de la joven fallecida, reflejando en su rostro el dolor que la embarga.

Por su parte, Estefanía Adames, madre de Steicy, señaló que su hija no podía caminar debido a una intervención quirúrgica en los pies, por lo que no pudo escapar de su verdugo.

«Cuando la niña cayó al piso, él (Luis Banana) le dio cuatro disparos más. O sea, él me la explotó«, dijo la señora.

Entretanto, John Henry Tapia Santana (alias “Pelao Dominicano”), quien también resultó herido a consecuencia del incidente, agregó: «Por tratar de ayudarla, él me disparó a mí también, pero yo me le pude ir».

Las declaraciones de los parientes fueron ofrecidas la noche del lunes ante las cámaras de Noticias Telemicro, mientras velaban los restos de Steicy Adames.

Otras víctimas

Además de Tapia Santana, resultó herida Scarlin Danelys Guillermo Adames, quien, según informó el director del centro médico donde recibe asistencia, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos polivalente con trauma toracoabdominal por herida de arma de fuego. De igual forma, un adolescente de 17 años, cuya identidad se mantiene en reserva, también resultó afectado.

Cabe destacar que, el presunto autor del crimen permanece activamente buscado por agentes de la Policía Nacional, con el objetivo de ponerlo a disposición de la justicia.

La institución del orden indicó que, en la escena ubicada en el Callejón del Cielo, calle Ramón Matías Mella, kilómetro 10 de Los Frailes I, se recolectaron tres casquillos calibre 9 mm como parte de la evidencia.

