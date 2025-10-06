Tres ondas tropicales avanzan en el Atlántico, con trayectoria hacia la región del Caribe: la número 43 se ha intensificado en las últimas 48 horas como un disturbio y podría desarrollarse como una depresión tropical en los próximos días.

Así lo advirtió el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales.



“Este sistema atmosférico se moverá hacia el Atlántico central, donde encontrará condiciones favorables para convertirse en la Tormenta Jerry a finales de esta semana”, explicó.

Dijo que, por el momento, no hay amenaza para República Dominicana: pero vigilaremos su evolución en los próximos días por si presenta cambios en su ruta e intensidad.

Alerta en República Dominicana



“En las próximas 24 a 48 horas, incrementarán los aguaceros con ráfagas de viento en gran parte del territorio dominicano debido a la combinación de una vaguada y la onda tropical número 41: aumentará el potencial de inundaciones”, agregó.

Reveló que, para esta tarde, se esperan lluvias entre moderadas y fuertes hacia el sureste, noreste, norte, sur, Cordillera Central y noroeste por los efectos de una vaguada y los vientos húmedos: descargas eléctricas podrían registrarse al final de la tarde.

Sin embargo, el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) recomendó que en la costa Atlántica los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales, con posibles penetraciones costeras en algunos sectores.

En la costa caribeña, las condiciones siguen normales, pero en un sector desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta la Isla Saona, deben de permanecer en puerto.

«Sugerimos a los bañistas y usuarios de playas, consultar las autoridades locales antes de realizar sus actividades recreativas, por posibles rompientes, mar de fondo y corrientes de resaca», advirtieron.



“Mañana martes, permanecerán las precipitaciones en gran parte del país por la incidencia de la onda tropical y los efectos de la vaguada: aguaceros más fuertes y ráfagas de viento podrían concentrarse en el Cibao”, informó Jean Suriel.

El analista meteorológico declaró que para el miércoles aumentarán las lluvias en República Dominicana por los remanentes de la onda 41 y la cercanía de la onda 42: en combinación con la misma vaguada, el potencial de inundaciones repentinas y los aguaceros significativos incrementarán después del mediodía.

Mientras, que el jueves y viernes, se alejarán las ondas tropicales: sin embargo, sus remanentes y la influencia de la vaguada seguirán generando lluvias moderadas en la tarde, sobre todo hacia la zona montañosa y el Cibao.