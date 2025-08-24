¡Cuidado! El clima de este domingo estará dominado por lluvias

¡Cuidado! El clima de este domingo estará dominado por lluvias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el territorio dominicano no presentará cambios relevantes en el estado del tiempo, sin embargo, la combinación del viento húmedo del sureste con los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico), mantendrá el ambiente propicio para que durante la tarde hasta las primeras horas de la noche, se formen nublados con algunos aguaceros o chubascos locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento.

Las áreas afectadas incluyen las provincias de San Juan, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Elías Piña, Monte Cristi, La Vega, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, Azua, entre otras cercanas.

Además, predominarán las  temperaturas calurosas. Ante esta situación, la entidad recomienda a la población ingerir mucho líquido (preferiblemente agua) y buscar lugares frescos y ventilados. 

PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. Máx. °CT. Mín. °C
SantiagoLigeros incrementos nubosos con chubascos locales y posibles tronadas en la tarde.34/3621/23
Puerto PlataCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.32/3525/27
DuarteLigeros incrementos nubosos, chubascos locales y posibles tronadas aisladas en la tarde.32/3422/24
ConstanzaAguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento en horas de la tarde.28/3012/14
PeraviaCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.33/3525/27
San Pedro de MacorísCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.33/3522/24
La RomanaCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.33/3522/24
La VegaAguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento en horas de la tarde.33/3519/22
Monseñor NouelChubascos locales y posibles tronadas aisladas en la tarde.32/3422/24
San CristóbalCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.32/3421/23
SamanáCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.33/3522/24
Monte CristiAguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento en horas de la tarde.34/3623/25
AzuaLigeros incrementos nubosos con aislados chubascos en la tarde.32/3422/24
San Juan Aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento en horas de la tarde.32/3418/20
BarahonaCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.34/3623/25
La Altagracia           Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.33/3623/25

