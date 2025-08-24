¡Cuidado! El clima de este domingo estará dominado por lluvias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el territorio dominicano no presentará cambios relevantes en el estado del tiempo, sin embargo, la combinación del viento húmedo del sureste con los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico), mantendrá el ambiente propicio para que durante la tarde hasta las primeras horas de la noche, se formen nublados con algunos aguaceros o chubascos locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento.

Las áreas afectadas incluyen las provincias de San Juan, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Elías Piña, Monte Cristi, La Vega, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, Azua, entre otras cercanas.

También puede leer: Cómo arranca la fase de restricción de giros a la izquierda en la John F. Kennedy y la Máximo Gómez

Además, predominarán las temperaturas calurosas. Ante esta situación, la entidad recomienda a la población ingerir mucho líquido (preferiblemente agua) y buscar lugares frescos y ventilados.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Ligeros incrementos nubosos con chubascos locales y posibles tronadas en la tarde. 34/36 21/23 Puerto Plata Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 32/35 25/27 Duarte Ligeros incrementos nubosos, chubascos locales y posibles tronadas aisladas en la tarde. 32/34 22/24 Constanza Aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento en horas de la tarde. 28/30 12/14 Peravia Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 33/35 25/27 San Pedro de Macorís Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 33/35 22/24 La Romana Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 33/35 22/24 La Vega Aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento en horas de la tarde. 33/35 19/22 Monseñor Nouel Chubascos locales y posibles tronadas aisladas en la tarde. 32/34 22/24 San Cristóbal Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 32/34 21/23 Samaná Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 33/35 22/24 Monte Cristi Aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento en horas de la tarde. 34/36 23/25 Azua Ligeros incrementos nubosos con aislados chubascos en la tarde. 32/34 22/24 San Juan Aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento en horas de la tarde. 32/34 18/20 Barahona Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 34/36 23/25 La Altagracia Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 33/36 23/25



Síguenos como periodicohoyrd