El clima para mañana en República Dominicana: así estará este viernes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó la presencia de precipitaciones locales, con baja probabilidad de tronadas ampliamente dispersas en sectores de Hato Mayor, Monte Plata, Santo Domingo Norte y Noreste, Sánchez Ramírez, la parte sur de Santiago, San Juan y Elías Piña, pudiendo afectar localidades cercanas a estas provincias mencionadas.
Se espera un cielo soleado con nubosidad aislada y de aspecto grisáceo, ya que el país continua bajo la incidencia de partículas de polvo Sahariano y por una masa de aire con poco contenido de humedad.
Puede leer: Se registran al menos 13 temblores en distintas zonas de República Dominicana
No obstante, se generarán algunos aguaceros locales con tronadas aisladas, en Monte Plata, La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez y Dajabón, por los efectos de una débil vaguada más el arrastre del viento y los efectos orográficos.
Informaron que la tormenta tropical Dexter, localizada a unos 625 kilómetros de Cabo Race, Newfoundland, presenta vientos máximos sostenidos de 95 km/h y se desplaza hacia el este/noroeste a unos 28 km/h.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Sensación calurosa será la predominante, solo algunos chubascos en la parte sur o zona montañosa.
|34/36
|21/23
|Puerto Plata
|Cielo soleado con escasas nubes.
|33/35
|23/25
|Duarte
|Incrementos nubosos aislados, chubascos dispersos o pasajeros.
|32/34
|22/24
|Constanza
|Nublado con chubascos locales y posibilidad de tronadas aisladas.
|27/29
|12/14
|Peravia
|Cielo soleado la mayor parte del periodo vespertino.
|32/34
|25/27
|San Pedro de Macorís
|Cielo soleado con algunas nubes en la parte norte.
|33/35
|22/24
|La Romana
|Cielo soleado con nubes aisladas al final de la tarde.
|33/35
|22/24
|La Vega
|Incrementos nubosos con posibles chubascos pasajeros.
|33/35
|19/22
|Monseñor Nouel
|Incrementos nubosos ocasionales.
|31/33
|22/24
|San Cristóbal
|Cielo soleado y sin descartar algunos nublados en la parte montañosa.
|32/34
|21/23
|Samaná
|Chubascos pasajeros.
|32/34
|22/24
|Monte Cristi
|Cielo soleado y caluroso, solo posible nublado en la parte montañosa.
|34/36
|23/25
|Azua
|Cielo soleado, solo medio nublado, el norte parte de montaña.
|32/34
|22/24
|San Juan
|Incrementos nubosos con aguaceros locales y tronadas aisladas.
|32/34
|18/20
|Barahona
|Ligeros incrementos nubosos en la parte de montaña.
|34/36
|23/25
|La Altagracia
|Cielo soleado es la predominante; sin embargo, por arrastre no se descartan algunos chubascos pasajeros.
|33/36
|23/25