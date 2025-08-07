El clima para mañana en República Dominicana: así estará este viernes

El clima para mañana en República Dominicana: así estará este viernes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó la presencia de precipitaciones locales, con baja probabilidad de tronadas ampliamente dispersas en sectores de Hato Mayor, Monte Plata, Santo Domingo Norte y Noreste, Sánchez Ramírez, la parte sur de Santiago, San Juan y Elías Piña, pudiendo afectar localidades cercanas a estas provincias mencionadas.

Se espera un cielo soleado con nubosidad aislada y de aspecto grisáceo, ya que el país continua bajo la incidencia de partículas de polvo Sahariano y por una masa de aire con poco contenido de humedad.

Puede leer: Se registran al menos 13 temblores en distintas zonas de República Dominicana

No obstante, se generarán algunos aguaceros locales con tronadas aisladas, en Monte Plata, La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez y Dajabón, por los efectos de una débil vaguada más el arrastre del viento y los efectos orográficos.

Informaron que la tormenta tropical Dexter, localizada a unos 625 kilómetros de Cabo Race, Newfoundland, presenta vientos máximos sostenidos de 95 km/h y se desplaza hacia el este/noroeste a unos 28 km/h.

PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. Máx. °CT. Mín. °C
SantiagoSensación calurosa será la predominante, solo algunos chubascos en la parte sur o zona montañosa.34/3621/23
Puerto PlataCielo soleado con escasas nubes.33/3523/25
DuarteIncrementos nubosos aislados, chubascos dispersos o pasajeros.32/3422/24
ConstanzaNublado con chubascos locales y posibilidad de tronadas aisladas.27/2912/14
PeraviaCielo soleado la mayor parte del periodo vespertino.32/3425/27
San Pedro de MacorísCielo soleado con algunas nubes en la parte norte.33/3522/24
La RomanaCielo soleado con nubes aisladas al final de la tarde.33/3522/24
La VegaIncrementos nubosos con posibles chubascos pasajeros.33/3519/22
Monseñor NouelIncrementos nubosos ocasionales.31/3322/24
San CristóbalCielo soleado y sin descartar algunos nublados en la parte montañosa.32/3421/23
SamanáChubascos pasajeros.32/3422/24
Monte CristiCielo soleado y caluroso, solo posible nublado en la parte montañosa.34/3623/25
AzuaCielo soleado, solo medio nublado, el norte parte de montaña.32/3422/24
San Juan Incrementos nubosos con aguaceros locales y tronadas aisladas.32/3418/20
BarahonaLigeros incrementos nubosos en la parte de montaña.34/3623/25
La AltagraciaCielo soleado es la predominante; sin embargo, por arrastre no se descartan algunos chubascos pasajeros.33/3623/25
