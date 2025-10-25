El club 40-40: Luka Doncic lidera a los Lakers con un par de actuaciones históricas

Luka Doncic ha comenzado su primera temporada completa con los Lakers con una racha de victorias.

La superestrella eslovena ha tenido uno de los mejores comienzos de temporada en la historia de la NBA, tras anotar 43 puntos en la noche inaugural contra Golden State con una racha de 49 puntos en la victoria de Los Ángeles sobre Minnesota el viernes por la noche.

Tras un verano en el que se puso en plena forma, brilló en el EuroBasket y se adaptó a Los Ángeles, Doncic se ha convertido en el cuarto jugador en la historia de la NBA en comenzar una temporada con dos actuaciones consecutivas de 40 puntos, y además estuvo a punto de alcanzar el triple-doble en dos ocasiones.

Su juego ha sido soberbio, aunque todavía está solucionando algunos problemas de principios de temporada con sus celebraciones.

Después de que Doncic se inclinó, dio un paso atrás y anotó un hermoso tiro de 26 pies sobre Jaden McDaniels para poner a los Lakers arriba por 19 en el último cuarto, hizo un movimiento de hombro que lo avergonzó, pero deleitó a un edificio lleno de fanáticos que aman verlo brillar.

Casi todo lo demás que Doncic hace para los Lakers ha sido fenomenal desde el principio.

Sus 92 puntos son la mayor cantidad en un inicio de temporada en la historia de un equipo que ha empleado a muchos de los mejores jugadores de la historia en las últimas ocho décadas. También es la cuarta mayor cantidad de puntos anotados en dos partidos por cualquier jugador en la historia de la NBA.

Solo tres jugadores habían comenzado una temporada con dos anotaciones consecutivas de 40 puntos: Wilt Chamberlain, Michael Jordan y Anthony Davis, quien lo hizo en Nueva Orleans en 2016.

Doncic incluso suma 23 rebotes y 17 asistencias en dos partidos.

«Me he sentido genial», dijo Doncic. «Ojalá hubiéramos ganado el primer partido, pero obviamente es una buena remontada. Creo que Minnesota es un gran equipo. Tuvimos que hacer mucho para ganar hoy, pero yo mismo me siento genial».