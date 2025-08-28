El COE y su meritorio servicio a la nación

El Centro de Operaciones de Emergencia, al que siempre vale referirse solo por las siglas que compactan su nombre, logra invariablemente en los momentos que reclaman su crucial atención la hazaña de hacer coincidir y marchar en una misma dirección a múltiples organismos del Estado que poseen mecanismos, herramientas y personal aprovechables para aplicar protección o asistencia a colectividades expuestas o castigadas por fenómenos de la naturaleza, principalmente, u otras eventualidades de desastre. Una historia exitosa en una sociedad afectada por la falta de consensos para los avances institucionales, de relieve orográfico que propicia inundaciones por muchos sitios y de ejercicios medalaganarios a la hora de asentarse habitacionalmente sin prever lo peor. Un desarreglo social que complica toda labor de salvamento y que no se compadece con la ubicación territorial dominicana en la ruta de los huracanes del Atlántico Norte y en una zona sísmicamente activa que en cualquier momento pondría a prueba la forma de construir que, evidentemente, aquí se aparta mucho de la buena ingeniería aunque esto tenga poco que ver con las torres del polígono central.

A la vulnerabilidad a las iras climáticas que corren por cuenta de la naturaleza se suma la que deviene de un orden social, económico y ambiental que fomenta la falta de planificación y deja fuera de las bondades del progreso urbano y rural a un sector poblacional marginado, de poca atención a boletines y de dimensión considerable todavía aunque se dice que la pobreza disminuye (ja, ja, ja) aunque sea a cuentagotas. Lo que más importa en este momento es que el sistema de protección a vidas y bienes que incluye en su cúspide al COE tiene desarrollada, bajo una prolongada y constructiva tutela, una capacidad técnica y de disponibilidad de medios apropiados para reaccionar con gran sentido de la oportunidad a las cíclicas amenazas al sosiego que le sobrevienen al país. Para tranquilidad de la nación, a través del tiempo las administraciones cuatrienales de Estado han respaldado con recursos y directrices los roles y permanencia de gestión del COE.