El combate legal a las injurias y difamaciones

Abstenerse de proceder judicialmente en condición de víctimas de agresiones a la dignidad personal por medios convencionales de la comunicación social, y sobre todo a través de recursos digitales y de ondas radiales y televisivas que escapan a restricciones, ha concedido impunidad a los autores de denuestos y asesinos de honras. Una aceptación tácita de los propios agraviados interpretada incluso como indiferencia ciudadana al uso brutal de las palabras para imputar falsedades a personas de ejercicios públicos mayormente. Contra ellas van por lo regular denostadores que a veces ocultan taimadamente su identidad gracias a modernidades técnicas de la Internet. Esos a los que el creativo presentador ya fallecido, Yaqui Núñez del Risco, describía como francotiradores del triunfo ajeno. No demandar respeto y sanción para quienes zahieren sin fundamento a los demás ha traído estos lodos generadores de ofensas hacia los destinatarios de mensajes enfatizados no solo con mentiras, también con expresiones vulgares ya muy comunes en programas radiales de comentarios. Es hora de librar batallas en salas de audiencias para hacer que los mentirosos rindan cuentas; para defender con el legítimo recurso de la ley de Expresión y Difusión del pensamiento y del Código Penal (llamado a salir robustecido de una inminente reforma) el honor no solo de individuos de todo rango.

La plaga de los difamadores ofende a la sociedad dominicana que siente repulsión por ellos aunque sus agresiones no parezcan generalizar los brotes de su malignidad. Contra las embestidas de los maledicentes y denigradores brilla inextinguible la labor informativa y de opinión de las instituciones del periodismo ético y toda profesionalidad a las que es imprescindible remitirse una y otra vez para llegar a la verdad de los hechos y a la autenticidad de las especies que se hace rodar desde la sombra. Cabe el ejemplo del la señora ministra de Interior y Policía, Faride Raful, enfrentada con demandas a divulgaciones injuriosas a su persona. Dispuesta a dar el pleito y sobrevivir desagraviada con presencia permanente en las audiencias en que se conocen contra evasivas sus acusaciones.