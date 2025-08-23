El comediante Jorge Bolaños traerá su humor inteligente a República Dominicana

El reconocido comediante español Jorge Bolaños llegará a República Dominicana con su show de stand up comedy, “Animal de Compañía”, una propuesta cargada de humor inteligente, anécdotas irreverentes y observaciones cotidianas que prometen hacer reír de principio a fin.

Con una trayectoria destacada en la escena del humor en España y Latinoamérica, Bolaños ha logrado consolidar un estilo fresco, cercano y provocador que le ha ganado seguidores en distintos países. En esta ocasión, trae a República Dominicana un show divertido para los amantes del stand up y de los animales, mezclando ternura, humor y observación cotidiana, en una noche.

La función se realizará el 5 de septiembre a las 8 de la noche, en el auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico, bajo la producción de Covi Entertainment.

“Animal de Compañía” ha recibido excelentes críticas en países como: España, Argentina, Uruguay, Costa Rica, México, Colombia y Chile, por lo que Jorge Bolaños invita a los dominicanos a ser parte de esta experiencia en vivo.

Las boletas están a la venta en www.Ticketmax.com.do