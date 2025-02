BAFTA 2025: el repudiable comentario en redes sociales sobre Adam Pearson y la contundente respuesta del actor

El actor de “A Different Man” recibió el respaldo de sus seguidores tras responder con firmeza a un comentario ofensivo en X

El actor Adam Pearson, protagonista de la película A Different Man, respondió a un comentario despectivo en redes sociales antes de la ceremonia de los BAFTA 2025.

Un usuario de X publicó una captura de pantalla en la que se mostraba la ubicación de Pearson junto a la cantante Camila Cabello en el evento y escribió: “Esto es genuinamente aterrador, no asistiría al evento si fuera Camila”.

El mensaje fue eliminado tras recibir numerosas críticas de otros usuarios, quienes lo calificaron de “patético” y “capacitismo extremadamente repugnante”.

Sin embargo, Pearson, de 40 años, decidió responder directamente con un mensaje contundente.

Un usuario de X llamó «aterrador» a Pearson antes de los BAFTA 2025 y el actor no dudó en responder con un mensaje directo (X/@Adam_Pearson)

“Por suerte para todos, tú no eres Camila y, lo más importante, no fuiste invitado. Así que, de parte de Adam Pearson, directamente para ti @FlopHive: lleva tus opiniones sin sentido a otro lado, porque tengo EXACTAMENTE cero tiempo para tus tonterías capacitistas y anónimas”, escribió en X.

Su respuesta se volvió viral y fue ampliamente celebrada por sus seguidores en las redes sociales.

El actor, conocido por su papel en Under the Skin, asistió a la gala de los BAFTA 2025 a pesar de que A Different Man no recibió nominaciones en esta edición.

En la alfombra roja, Pearson fue fotografiado con un blazer marrón abotonado y un broche dorado mientras posaba para los medios.

El artista, nacido con neurofibromatosis tipo 1, desafía los estereotipos de Hollywood y pide una industria más inclusiva para actores con discapacidad (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Adam Pearson y su carrera en el cine

Adam Pearson nació con neurofibromatosis tipo 1 (NF1), una rara condición genética que provoca el crecimiento de tumores en los nervios.

El artista ha hablado abiertamente sobre su experiencia con la enfermedad y la representación de la discapacidad en el cine, un tema que también explora su película más reciente, A Different Man.

En una entrevista con The Guardian, recordó que durante su infancia nunca imaginó que las personas con discapacidad podían trabajar en la industria cinematográfica.

“No pensaba que las personas discapacitadas podían estar en películas, porque no veía a ninguna”, comentó. “Hasta hace poco, solo dos actores discapacitados han ganado un Óscar interpretando a personajes discapacitados. Y pensé: ‘Eso está bastante jodido, ¿no?’”.

«Under the Skin» marcó el debut cinematográfico de Adam Pearson, quien compartió escena con Scarlett Johansson en esta aclamada película de ciencia ficción dirigida por Jonathan Glazer (Film4)

Su carrera en la actuación comenzó cuando fue seleccionado por Jonathan Glazer para un papel en Under the Skin (2013), protagonizada por Scarlett Johansson.

Sin experiencia previa en el cine, Pearson consiguió el papel tras responder a una convocatoria de la organización Changing Faces, que trabaja con personas con diferencias visibles.

Más de una década después, su trayectoria ha evolucionado con proyectos más ambiciosos.

En A Different Man, Adam Pearson interpreta a Oswald, un personaje clave en la historia de Edward, un aspirante a actor con neurofibromatosis que se somete a un tratamiento experimental para cambiar su apariencia.

El papel protagónico lo interpreta Sebastian Stan, quien ha recibido elogios por su actuación en el largometraje.

Sebastian Stan protagoniza «A Different Man», un drama que explora la identidad y la percepción de la discapacidad con una historia innovadora y aclamada por la crítica (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para Pearson, este proyecto representa un cambio en la forma en que el cine aborda la discapacidad.

“Las personas siempre piensan en la tragedia de volverse discapacitado, pero nadie habla de lo que implica lo contrario. Este film plantea preguntas sobre identidad y aceptación que rara vez se exploran en pantalla”, explicó.

La interpretación de Adam Pearson ha sido destacada por la crítica. The Guardian describió su actuación como “exhilarante”, y muchos han elogiado su capacidad para dotar al personaje de una personalidad vibrante y carismática.

A pesar del reconocimiento, Pearson insiste en que quiere ser visto más allá de su condición.

«Mi discapacidad es lo menos interesante de mí», afirmó Adam Pearson, quien busca cambiar la narrativa de la discapacidad en la industria cinematográfica (A24)

“Quiero llegar al punto en el que personajes como yo puedan estar en una película sin que la discapacidad sea la razón de que estén ahí”, aseguró.

Y continuó en su declaración: “Porque siempre digo: ‘Mi discapacidad es lo menos interesante de mí’. No me malinterpreten, sigue siendo bastante interesante, pero hay más en mí que eso”.

