“El Conde puede volver a su esplendor con este remozamiento”

Para poner en contexto el Proyecto de Fortalecimiento del Turismo en la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PFTCCSD) conversamos con el señor Roberto Salcedo, quien decidió hacer una pausa en su reiniciada faceta de actor con la película «La tercera edad» para explicar cómo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se interesa en financiar la revitalización de este Centro Histórico.

“Lo primero que tengo que contarle es que cuando llegamos a la Alcaldía visité el Palacio Consistorial, que está frente al Parque Colón, observé que sus 87 bancos estaban en total deterioro, y me dije cómo es posible que un parque tan emblemático la gente ni siquiera se pudiera sentar a disfrutar de sus maravillas e inmediatamente mandamos hacer bancos nuevos”.

Continúa relatando que desde ese momento comenzó un proceso de remozamiento en la zona comenzando por sus parques, de la mano de uno de los principales actores de Ciudad Colonial, el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, “con él conversaba mucho de la importancia y riqueza cultural de nuestro Centro Histórico, incluso me recomendó a la arquitecta Diana Martínez para que la asignara como directora de Ciudad Colonial, quien es una conocedora de la toda la dinámica de este lugar y con ella comencé a aplicar con mucho rigor todos los protocolos para la preservación de este lugar”.

El BID y la Ciudad Colonial

Corría el 2002 cuando la burbuja que sumergió a la Ciudad Colonial en un proceso de revitalización comenzó su efervescencia en el momento en que el BID le informó al entonces alcalde Roberto Salcedo que tenía preaprobado un préstamo destinado a incrementar su valor cultural e histórico. “A mí me pareció formidable porque era una manera de no solo rescatar esta importante zona, sino también el remozamiento en algunas edificaciones, entonces comenzaron los trámites porque esos fondos no fueron directamente a la Alcaldía, puesto que el BID se maneja directamente con el Estado Dominicano, lo que sí ellos exigían como prerrequisitos era que debía tener la aprobación del alcalde”.

El exalcalde recuerda que se estableció un Fondo de Inversión para el Turismo del BID destinados al Ministerio de Turismo (MITIR). “Efectivamente se preparó la Unidad Ejecutora y se comienza la intervención en la primera fase del proyecto. “Es un megaproyecto con una inversión que inicialmente era de 50 millones de dólares, pero al retrasarse tanto su aprobación y bajar un poco la capacidad de crédito que tenía el país se llevó a 30 millones de dólares, pero posteriormente se destinaron otros 90 millones de dólares”

Ejecución del PFTCCSD

Salcedo entiende que lo importante es que ese dinero se ejecute porque no solamente impactaría el Centro Histórico, sino la zona de amortiguamiento. “Para mí es muy importante como es el caso de la avenida Mella porque eso representaría que esa calle cobre su espacio porque se trataría de adoquinar y soterrar los cables, desarrollar restaurantes, intervención del Mercado Modelo, es decir que ese proyecto me parecía correcto, por eso puse tanto interés para que antes de irme esos fondos se preservaran para nuestro Centro Histórico”.