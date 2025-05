El contundente mensaje del director del COE a quienes están «promoviendo el morbo» de las víctimas del Jet Set

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, pidió este martes prudencia a los rescatistas y funcionarios que han ofrecido detalles gráficos sobre el estado de los cadáveres encontrados tras la tragedia en el club nocturno Jet Set.

“Dije que no iba a hablar sobre el tema de lo ocurrido en el Jet Set, pero sí he visto con preocupación a directores de instituciones, rescatistas que de una forma poco profesional están señalando en la forma en que encontraban los cuerpos de las personas. Eso lacera el alma de los familiares, que no quieren que estén describiendo en la forma en que encontraron a su pariente”, expresó Méndez.

El director del COE enfatizó que esas descripciones, además de ser innecesarias, pueden tener consecuencias legales.

“Por favor, si usted va a hablar sobre el tema, destaque su preparación, destaque su equipamiento, todo que usted quiera, pero ese tipo de descripciones, que incluso tiene implicaciones legales, porque la necropsia es lo que puede señalar el tiempo que dura una persona viva o no, entonces, la descripción, creo que entra ya dentro del morbo”, advirtió.

Méndez llamó a la responsabilidad al momento de responder preguntas sobre el tema: “Descripción de cómo usted encuentra un cadáver, lo veo poco profesional”.

Sobre el Jet Set

La tragedia ocurrió la madrugada del martes 8 de abril, cuando el techo del emblemático club Jet Set colapsó durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en el suceso junto a más de 200 personas.

