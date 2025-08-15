Nueva York. Más de 23,000 decesos de neoyorkinos se producen por año en esta ciudad, entre ellos cientos de dominicanos, por problemas cardiacos y otras afecciones relacionadas con la dieta, la falta de ejercicio y lo peor de la situación es que anualmente aumentan las muertes.

Cientos de dominicanos figuran en las estadísticas.

Los datos aparecen en las estidisticas del Departamento de Salud de la Gran Manzana (DOH) y muestran que en 2023, más de 23,000 neoyorquinos murieron a causa de estas afecciones y otras relacionadas directamente con los hábitos alimenticios, comportamientos sedentarios, y falta de ejercicio.

“Las enfermedades crónicas y relacionadas con la dieta alimenticia, como las enfermedades cardíacas (y también accidentes cerebrovasculares, diabetes y cánceres detectables), siguen siendo las principales causas de muerte en todos los grupos raciales y étnicos en NYC.

Según el Departamento de Salud del Estado, las enfermedades cardíacas en Estados Unidos ocasionan aproximadamente 695,000 muertes cada año, lo que representa el 20% del total de fallecimientos.

La enfermedad coronaria es el tipo más común de enfermedad cardíaca y unos 805,000 estadounidenses sufren un ataque cardíaco, 200,000 de ellos ya han tenido uno previo.

En el estado de NY, las enfermedades cardiovasculares representaron el 27% de todas las muertes en 2021 y se estima que el 7.4% de los adultos reportaron haber sufrido un ataque cardíaco, angina, enfermedad coronaria o un accidente cerebrovascular.

Alrededor del 17.7% de los neoyorquinos de 65 años o más reportaron haber tenido algún tipo de ataque.

Según la Federación Mundial del Corazón en el mundo, las enfermedades cardiovasculares cobran aproximadamente 18 millones 600 mil vidas cada año.