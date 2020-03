Bambalinas: El Coro Nacional prepara concierto para celebrar 65 Aniversario”

El Coro Nacional prepara concierto para celebrar 65 Aniversario”

El Coro Nacional, dependencia de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, celebrará el 65 aniversario de su fundación, este miércoles 11 de marzo, a las 8:30 de la noche, en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, abierto al público.

La entidad musical fue fundada el primero de marzo de 1955. Su primer director fue el español Juan Arteaga, y actualmente el Coro Nacional está dirigido por Elioenai Medina. Está integrado por calificadas voces del canto dominicano.

El el público podrá disfrutar de piezas clásicas como Domine Jesu, de W. A. Monzart; Agnus Dei, de Samuel Berber; Regina Coeli, de P. Mascagni, y de composiciones de autores dominicanos como “Patria Adorada”, de Aura Marina del Rosario; “Te Ofrezco”, de Pedro García, y “Concierto en gris”, de Nelson Lugo, y varias canciones populares de Juan Luis Guerra, entre muchos otros temas.

Gwen Stefani actúa este viernes en “Isle Of Light 2020”

El Festival de música de corte internacional “Isle Of Light”, presenta este viernes 13 de marzo a Gwen Stefani, se realizará desde las 4:00 de la tarde en el Faro de Punta Torrecilla de San Soucí. También actuarán C. Tangana, The Rapture, Lindstrøm, Tora y Misstress Barbara, entre otros.

El cantautor Yuri Toro lanza su primer sencillo “Tú llegaste”

El cantautor colombiano Yuri Toro lanza este viernes su primer sencillo titulado “Tú llegaste”, disponible en todas las plataformas digitales. Se trata de una canción alegre y a la vez romántica a ritmo de salsa. El videoclip de tema se rodó en las calles de un barrio popular de la ciudad de Cali, la capital de la salsa.