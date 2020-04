Gobierno compensará a empleados sirven en emergencias covid-19

El Gobierno anunció anoche que compensará con incentivos especiales de RD$10 mil y RD$5,000.00 a todo el personal operativo del Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, Promese Cal, del Sistema 9-1-1, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del Centro de Operaciones de Emergencias, quienes atienden la situación que vive el país para evitar la propagación del covid-19.

Según el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien también es director de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del coronavirus, la compensación será en los meses de abril y mayo.

Montalvo dijo sentirse muy satisfecho de anunciar el incentivo especial.

Agregó que “ por su parte, los médicos y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, recibirán este incentivo especial, por un valor de 10,000 pesos, cada mes”.

Otras medidas anunciada es la autorización del Ministerio de Trabajo a la Tesorería de la Seguridad Social a no aplicar en abril y mayo recargos o intereses a los empleadores que no reporten a tiempo los aportes correspondientes a sus empleados.

Reiteró que el horario del toque de queda es de las 5:00 p.m. a 6:00 de la mañana “y no hay planes de cambiar esta situación por un modelo de toque de queda permanente”.

Sin embargo, aclaró que aún en el caso de que la situación del covid exigiese que se modifique el toque de queda, “quiero dejar claro que nunca se cerrarían supermercados, farmacias, u otras comercios de bienes indispensables”.

Agregó que “debemos evitar situaciones como las de ayer, en la que miles de personas corrieron a hacer compras tras leer información falsa en la red. Aglomerarse para realizar compras no solo es peligroso desde el punto de vista de la salud, sino también totalmente innecesario.

Reiteró que en el país hay disponibilidad normal de alimentos en los supermercados, mercados mayoristas y colmados.

Anunció que trabajan con el sector privado para asegurar el abastecimiento de productos en forma segura y exhortó a los comerciantes minoristas a aplicar el mismo tipo de iniciativas de higiene y protección que se estarán llevando a cabo en los mercados mayoristas, como es el uso de guantes y mascarillas.

También anunció que “por el periodo que dure la emergencia y hasta 30 días después, “se otorgará una dispensa para que los empleadores puedan registrar a sus trabajadores sin el escalamiento dispuesto en la Resolución 471-02 del Consejo Nacional de la Seguridad Social”.

Agregó que esa medida aplicará también para quienes se acojan al Fondo de Asistencia Solidaria para Empleados (FASE) establecido por el Gobierno para apoyar a los trabajadores en esta crisis.

Afirmó que ya las ARS han actualizado sus plataformas operativas para dar cumplimiento al acuerdo para realizar las pruebas a quienes las requieran.