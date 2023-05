El COVID-19 aumentó el diagnóstico de cáncer, diabetes, trastornos cardiovasculares e hipertensión en RD, según doctor

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló el viernes que el COVID-19 ya no califica como una emergencia global, marcando un final simbólico a la devastadora pandemia de coronavirus que desencadenó confinamientos que alguna vez fueron impensables, trastornó economías en todo el mundo y cobró la vida de millones de personas, sus consecuencias siguen haciendo estragos en el mundo y los dominicanos no escapan de ellas.

Es que a juicio del prominente medico neurocirujano José Joaquín Puello, el COVID-19 atacó de manera “inmisericorde” el sistema inmunológico de todos los dominicanos.

El presidente de la Ciudad Sanitaria manifestó que hoy los dominicanos se enfrentan a diversas complejidades de salud a causa del Covid-19.

“No hay ninguna duda que la alimentación del dominicano es cada vez mejor, ha mejorado, no es que sea lo ideal todavía no, ahora bien lo que sí te puedo decir que nos ha afectado es la pandemia, el virus el coronavirus atacó de manera inmisericorde al sistema inmunológico de todos nosotros los dominicanos”, reveló el doctor José Joaquín Puello al ser entrevistado por Moisés González del periódico digital y programa Despertar Nacional.

El doctor José Joaquín Puello afirmó el COVID-19 ha sido el detonante de un aumento en el diagnóstico de diferentes enfermedades en el país incluyendo el cáncer.

“Ahora estamos viendo las secuelas de la pandemia, por ejemplo ha aumentado el nivel de personas con diabetes, ha aumentado el nivel de personas con trastornos cardiovasculares, sobre todo la hipertensión arterial, también ha aumentado el diagnóstico del cáncer”.

En ese sentido, manifestó que el virus del covid-19 ha dejado a los dominicanos y al mundo entero desde el punto de vista del sistema inmunológico en un estado “precario”.

Arcturus, nueva variante del covid-19.

Ante el reto que representa para el sistema de salud dominicano y mundial las secuelas del COVID-19, el doctor José Joaquín Puello afirmó que se vislumbra una luz al final del túnel desde la ciencia.

“Anoche salió una de las noticias más agradables que he leído en las últimos cuatro o 5 semanas y es que la Universidad de Oxford ya está probando una droga, un medicamento, para combatir la secuela del COVID-19, hasta ahora solamente tiene un número y unas letras todavía no sabemos de qué se trata pero ya en la noche de anoche se dio ya la noticia de que el medicamento ha sido probado. Solamente estamos esperando cuál es el nombre y que vamos hacer con él, se trata de una combinación de un laboratorio que se llama Excella con Universidad de Oxford y anoche ya anunciaron que el medicamento ya fue probado por unas 361 personas y parece que recupera el sistema inmunológico, vamos a ver cuando ya salga a la luz”.

El doctor José Joaquín Puello destacó también el impacto que tendrá para la formación de los médicos dominicanos el memorándum de entendimiento entre el Gobierno dominicano, el Sistema de Salud Académico de Medicina Montefiore y la Universidad Autónoma Santo Domingo (UASD), que busca la colaboración en futuros proyectos para que el pueblo dominicano y su diáspora tengan acceso a atención médica de primera clase dentro del sistema Montefiore.