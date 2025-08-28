«El covid fue una pelea dura y la superé; esto lo superaré»

El abogado Juan Francisco de la Rosa transitaba por la calle Tetelo Vargas, próximo a la José Ortega y Gasset, en el Ensanche Naco, Distrito Nacional, sin imaginar que este jueves su yipeta Mazda CX9 iba a quedar consumida por el fuego.

Pese a eso, agradece a Dios por su vida. El togado contó al periódico Hoy que mientras conducía vio cómo en la parte trasera del vehículo salía humo. Inmediatamente se detuvo. «No quise aventurar y salí», dijo.

Foto Alberto Calvo.

Visiblemente calmado, pero también agotado, de la Rosa no solo está consciente de que pudo haber fallecido quemado dentro de su yipeta (que tiene un sistema de combustible a gas y gasolina) sino que «son cosas (materiales) que se recuperan». Recordó que entiempos de pandemia se contagió de coronavirus y duró 13 días ingresado en un centro de salud.

«El covid fue una pelea dura y la superé; esto (del vehículo) lo supuraré», manifestó de la Rosa con un tono esperanzador, mientras aguardaba por sus familiares, a quienes ya les había notificado sobre el siniestro.

Juan Francisco de la Rosa agradece a Dios por su vida, pese a lo sucedido.

«Yo tengo con esa yipeta siete años y nunca me había dado problemas. Lo único era que tardaba para encender. Yo me siento conforme», aseguró el profesional del Derecho, quien también relató que cuando inició el incendio se dirigía hacia su casa, en Invivienda, luego de agotar su jornada laboral en una entidad bancaria.

El fuego consumió también todos los documentos personales con los que transitaba de la Rosa. Además, afectó casi en su totalidad unos expedientes de casos legales que está trabajando.

Así quedaron los expedientes. Foto Alberto Calvo/Hoy.

El incendio se registró cerca de las 6:00 de la tarde y provocó asombro en los residentes de los residenciales de los predios de la referida calle capitalina, debido, además, a que las llamas alcanzaban unos cinco metros de altura.

Luego que los bomberos sofocaran el fuego, algunos vecinos y transeúntes se presentaron al lugar para manifestarle su solidaridad al abogado.