Video| El Crok canta en concierto de Jowell y Randy tras ser condenado a cinco años de prisión

El artista urbano dominicano Michael Valdez de la Rosa, conocido como El Crok, reapareció la noche de este sábado en el concierto de los reguetoneros Jowell y Randy, a pesar de haber sido condenado recientemente a cinco años de prisión por su vinculación en la muerte de una menor de edad ocurrida en 2021.

Durante su presentación, el exintegrante del dúo Los Pepes interpretó junto a otros artistas fragmentos de éxitos populares como “Pepe”, “Bulto” y “La Gorda”, lo que generó reacciones entre los presentes y en redes sociales, debido a su estatus judicial.

Condición judicial del artista

Se recuerda que el 16 de octubre de 2025 El Crok fue sentenciado a cinco años de prisión, junto a tres coacusadas, luego de que el tribunal acogiera la calificación jurídica de homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal Dominicano.

Antes de esa condena, en julio de 2021, Valdez de la Rosa había sido liberado tras ser interrogado por agentes policiales mientras estuvo detenido en el destacamento Felicidad, en Los Mina, luego de ser vinculado inicialmente a la muerte de una menor de edad.