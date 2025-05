El deseo de Mujica: que sus restos sean cremados y esparcidos en su chacra

Los restos mortales de José Mujica, fallecido este martes a los 89 años, serán cremados y esparcidos en su chacra (pequeña finca), siguiendo la voluntad del expresidente.

El velorio comenzó este miércoles y se estima que culminará sobre las 16:30 hora local (19:30) de hoy.

Luego habrá una despedida en la explanada del Palacio Legislativo, donde se llevarán a cabo los honores protocolares.

Allí, el público podrá observar por última vez al expresidente desde la avenida Libertador y se entonará la canción ‘A Don José’, que el maestro y poeta Rubén Lena dedicó al prócer José Artigas.

Aún no se ha confirmado cuándo se llevará a cabo la ceremonia de cremación, que será de carácter privado.

Mujica indicó en varias oportunidades que tras su fallecimiento quería ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en su chacra, más precisamente bajo el árbol donde en 2018 fue enterrada su perra Manuela.

En 2020, en una entrevista con EFE, habló sobre ello al ser consultado sobre el tema: «Ya lo tengo dispuesto, he dicho que cuando me muera me incineren y me entierren ahí debajo de un árbol, donde está Manuela».

Mujica falleció este martes en Montevideo a los 89 años, un año después de que le descubrieran un tumor maligno en el esófago.

«Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo», indicó en su cuenta de X el actual mandatario del país suramericano, Yamandú Orsi.

El 29 de abril del pasado año, Mujica anunció en una rueda de prensa que tenía un tumor en el esófago. Poco tiempo después, apuntó que el tumor era maligno y debía tratarse con radioterapia, procedimiento que se llevó a cabo en Montevideo.

En tanto, en enero de este año, informó en una entrevista con el semanario local Búsqueda que el cáncer que le fue descubierto en el esófago se le había expandido al hígado.