El desesperado pedido de los familiares de reos en cárcel La Victoria

Angustiados y desesperados, familiares pidieron a las autoridades penitenciarias de la cárcel de La Victoria brindar información sobre el estado de los privados de libertad que allí se encuentran, luego del incendio que afectó este lunes parte de sus instalaciones, y dejó un saldo de tres muertos.

«Yo quiero saber cómo está, si está en el lado de los quemados o heridos o si fue que se lo llevaron», manifestó Yakeiry Alcántara Mejía, hermana de uno de los reclusos.

Mientras que otras personas, dijeron haberse comunicado con sus parientes, pero que no le han permitido entregarles comida, a pesar de que estos se encuentran sin ingerir alimentos desde el inicio del fuego en las celdas 3 y 4.

«Yo hablé con mi hermano hace un rato, y me dijo que no ha comido desde ayer, y que no le han dado comida», expresó una familiar.

«No es nada malo que le llevo, sino ropa y galleticas… Esto es un abuso lo que están cometiendo», pronunció la madre de unos de los presos.

Además de los fallecidos, el siniestro dejó varios afectados, quienes recibieron atenciones médicas en centros de salud de la zona.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre las posibles causas del incendio, aunque personalidades, como el diputado Sócrates Brito, informaron que desde el pasado domingo la energía eléctrica presentaba fallas, por lo que no descartan la posibilidad de que haya sido un corto circuito.

Sin embargo, asegura que se deben esperar los resultados de las investigaciones que hagan las autoridades, quienes todavía continúan con sus labores en terreno.

