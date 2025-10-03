El desgarrador relato de la hermana de Josefina: «Mi mamá le dijo: ‘No me la mates’”

Con la voz entrecortada y reflejando en su rostro el dolor que la embarga, la hermana de la dominicana Josefina Tavárez, quien fue asesinada a tiros por su pareja sentimental, Hariston José Ureña Morales, en Wake Forest, Estados Unidos, narró que su madre le suplicó al agresor que no la matara.

“Ella llegó de trabajar, mi mamá le cocinó y ella le dijo: ‘Está bien, mami, yo me la voy a comer’. Pero él no, y le bajó a tiros. Mi mamá le dijo: ‘No me la mates’, manifestó Yvelise Muñoz ante miembros de la prensa que acudieron al sector La Joya, en San Francisco de Macorís, lugar de origen de la fallecida.

La pariente aseguró que Ureña Morales, también de nacionalidad dominicana, le quitó la vida a Josefina movido por los celos y no por una supuesta infidelidad, como él había alegado.

“Lo bonito es que después que él la mata, se graba y la graba a ella diciendo que la mató porque lo engañó… Él la mató por celoso, no porque ella lo estaba engañando. Ella no lo engañó», pronunció Muñoz.

Yvelise Muñoz, hermana de Josefina Tavárez

De igual forma, la mujer declaró que un hermano suyo había aconsejado a la víctima que dejara la relación con el homicida, ya que este era muy agresivo.

“Mi hermano le aconsejaba mucho que dejara esa relación porque él era muy reverde, muy prepotente, y llegaba y le hablaba mal. A mi hermana, era mi mamá quien la defendía”, comentó Yvelise Muñoz, al tiempo que señaló que la unión sentimental no tenía ni un año.

Cabe destacar que Josefina Tavárez dejó tres hijos en la orfandad, mientras que Hariston José Ureña Morales fue detenido el pasado martes, el mismo día del crimen, y enfrenta cargos de asesinato.