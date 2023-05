El desgarrador relato de la viuda de Manuel Duncan

A casi un año de la muerte Manuel Duncan, presuntamente a manos del expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, su viuda rompe silencio y clama a las autoridades que se haga justicia.

Arlene Guerra, narró que todavía tiene grabada en la mente la imagen de Duncan tirado en el piso, y que en ese instante solo se preguntaba cómo le daría la trágica noticia a sus hijo.

«Me lo mataron como a un perro en un callejón. Un perro sin familia y sin dolientes, ahí lo dejaron tirado a que se muriera solo, como si no hubiera nadie esperándolo en su casa», expresó Guerra con voz entrecortada ante las cámaras de «El Informe con Alicia Ortega».

Arlene describió al comunicador como un padre débil con sus tres hijos, que le gustaba bromear y alegrar las fiestas.

«Manuel era el alma de cualquier sitio que iba. Yo me río mucho porque él siempre decía que mis amigos lo querían más a él que a mí. él se ganaba a la gente, siempre mu simpatico, amable y bromeando con todos el que conocía… Él era el padre apoyador, recuerdo que una vez castigó a la niña, y después de cinco minutos, el salió desesperado y me dijo: No no, yo no puedo», dijo.

Agregó que en la última conversación que tuvieron, ella le mandó una foto de la niña durmiendo como a las 6 de la tarde, diciéndole: «Wao, me fuñí esta noche… y él se ríe y me dice despiértala, que sino va hacer hasta la quimbambas sin poder dormirse».

Detalles del caso

En su resolución sobre el caso Duncan, la jueza del Segundo Juzgado de la instrucción Patricia Padilla señala que ha sido criterio jurisprudencial que la materia penal “es de estricta interpretación”, por lo que los elementos constitutivos de una infracción son las condiciones determinantes de su propia existencia, “lo que implica que ante la ausencia de uno de ellos, o si no se encuentran caracterizados o reunidos, no hay delito”.

Indica que partiendo del escrito de acusación y de lo expuesto oralmente en el tribunal, al expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) Félix Alburquerque se le imputa violación de los artículos artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano (CPD), y el 66 y 67 de la Ley 631-16, que tipifican y sancionan el asesinato y el porte ilegal de armas.

Sin embargo, excluyó el tipo penal sobre armas, con el argumento de que el hecho material del porte no está configurado, pues el Ministerio Público no aportó la prueba “que establezca de manera precisa que el arma le fue ocupada mediante un acta de registro de personas”.

Se recuerda que Manuel Duncan fue ultimado a balazos en un incidente registrado el 19 agosto de 2022, en el Mirador Norte, Distrito Nacional.

Seguir leyendo:

Rosalba Ramos sobre caso Emilio López: ¨Tamara está apoyando 100% a su agresor¨

Caso Duncan: Jueza dice MP se basó en prueba indiciaria