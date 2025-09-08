Desgarrador relato de una sobreviviente del Jet Set: Estar sepultada escuchando los gritos de ayuda fue el mismo infierno

Hace cinco meses la vida de Ana María Ramírez cambió para siempre. Aquella noche del 8 de abril disfrutaba con amistades en la discoteca Jet Set cuando, de repente, el techo colapsó y todos quedaron atrapados bajo los escombros viviendo una pesadilla.

“Hace cinco meses yo quedé ahí abajo, debajo de los escombros, atrapada, sepultada”, recuerda con voz entrecortada, al tiempo que revela que una de sus amigas murió en la tragedia.

“A mí pudieron sacarme tres horas después. Yo no perdí el conocimiento en ningún momento y puedo decirles que estar ahí abajo, escuchando los gritos de ayuda de todos los que fallecieron, es el mismo infierno”, relató en una misa oficiada por el padre Rogelio Cruz.

La joven pasó 18 días ingresada en una clínica. “Cuando salí me contaron que era un luto nacional, que era un duelo”, expresó.

Exige justicia y recalificación del caso

Con el dolor aún latente, Ramírez insiste en que el hecho no debe olvidarse. «Esta tragedia fue demasiado fuerte (…), yo por eso pido que no lo olvidemos y que esto tiene que marcar un precedente. Espero que se sigan haciendo eco, que estén pendiente al Ministerio Público, de las audiencias».

En la misma línea indicó que el caso «se está manejando de una forma que duele, a mí como sobreviviente me duele. Le doy tanta gracias a Dios porque estoy viva. Es increíble ver cómo se han olvidado todas esas víctimas que fallecieron ahí«, comentó Ramírez.

La sobreviviente cuestiona la calificación jurídica del expediente:

«Hago un llamado al Ministerio Público de que cambie la calificación que se le ha dado a los hermanos Espaillat de homicidio involuntario. Eso no ha sido un homicidio involuntario, esto ha sido un homicidio voluntario por dolo eventual, que está reconocido en nuestro Código Penal».

Según explicó, los propietarios tenían pleno conocimiento de las condiciones del inmueble. «Esa misma noche que se cayó un pedazo, ellos debieron evacuarnos y no lo hicieron. Pero Maribel Espaillat que estaba al lado de mí, ella si se paró y se fue, porque ella sí sabía que ese edificio se estaba cayendo, pero ellos pusieron por encima sus intereses económicos a los intereses de todas las vidas humanas que estábamos ahí».

La joven también apeló al presidente Luis Abinader para que no se olvide de su pueblo y que el Ministerio Público recalifique este caso «por todas las pruebas que están ahí».

El caso Jet Set

La tragedia ocurrió la medianoche del 8 de abril, cuando el techo de la discoteca Jet Set colapsó con cientos de personas dentro, dejando más de 200 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Por el hecho, la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez impuso una garantía económica de RD$50 millones, además de impedimento de salida y presentación periódica contra los propietarios, Antonio y Maribel Espaillat.

El Ministerio Público, que había solicitado prisión preventiva y arresto domiciliario, manifestó su inconformidad con la medida, al considerar que no responde a la magnitud del caso, aunque el tribunal lo declaró como complejo.

