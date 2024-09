El desmonte en instituciones públicas pudo ser mayor

El presidente Abinader anunció la semana pasada las fusiones del Mescyt con el Ministerio de Educación, Ministerio de Economía con Hacienda, el IAD con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Administrativo, como Secretaría, dependiente del Ministerio de la Presidencia, otras fusiones y la eliminación de siete entidades, y, si bien no parece factible que esto genere ahorros del orden de los RD$20 mil millones, se envía un mensaje de “achicamiento” del Gobierno que pudo ser mayor.

¿Qué sentido tiene mantener un Instituto Azucarero Dominicano cuando el estado ya no tiene ingenios y esa industria carece de relevancia, o un Instituto del Tabaco, del Café y de la Uva que en conjunto tienen un presupuesto de RD$819.8 millones, la parte de investigación, si las realizan, podrían pasar al Instituto Dominicano de Investigación Agropecuaria y Forestal?

Puede leer: Política monetaria posreforma fiscal

Con estos recursos y el de la Dirección de Riesgos Agropecuarios (RD$982.3 millones) se podría crear el Fondo de Garantías Reciprocas, cuyo anteproyecto fue aprobado por la Junta Monetaria en 2017, el cual conjuntamente con los productores agropecuarios aportarían garantías a la banca múltiple para que financien este sector cuya demanda siempre ha superado la capacidad de prestamos del Banco Agrícola.

El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, con un presupuesto de RD$495.4 millones para financiar cooperativas de productores, debería ser una ventanilla del Banco Agrícola.

El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, con un presupuesto de RD$3,912.8 millones, solo ha servido para dilapidar los beneficios que recibe el estado de las empresas mixtas; Fonper debería eliminarse y pasar los recursos al Ministerio de Hacienda.

¿Cuándo le vamos a dar Cristiana sepultura a CORDE? Aunque consume un presupuesto de RD$20 millones, sus funciones son supuestamente “liderar la gestión de las empresas eléctricas estatales para garantizar un servicio mas eficiente”.

Sigo el desmonte, los Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario, supuestamente para garantizar la cadena de distribución de los alimentos, detentan un presupuesto para este año de RD$256.6 millones, se podrían fusionar con INESPRE y seguirían los ahorros.

¿Sabía, amable lector, que existe una Dirección de Mecenazgo, con un presupuesto de $36.6 millones? Debió pasar al Ministerio de Cultura y este a su vez ser absorbido por el Ministerio de Educación, como era originalmente, y si nos preocupa que ese ministerio no sea capaz de montar correctamente una Feria del Libro, entonces designar una comisión honorífica de intelectuales y empresarios para ocuparse de tan noble encomienda.

No dispongo del espacio para seguir proponiendo el desmonte de instituciones que consumen recursos públicos y no brindan ningún servicio a los sectores para los que fueron concebidos; es de esperar que en una segunda ola de reducciones se eliminen y no olvidar el sector agua con la proliferación de corporaciones de acueductos.