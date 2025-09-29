El desorden social impacta directamente en los procesos penales, advierte abogado

El abogado penalista Félix Damián Olivare afirmó que el desorden estructural de la sociedad dominicana se refleja de manera crítica en el sistema judicial penal, generando dilaciones, suspensiones de audiencias y una alta tasa de prisión preventiva.

Durante su participación en el programa “Uno más Uno”, Olivare destacó que, aunque se han logrado avances normativos, persisten obstáculos que afectan la eficiencia y transparencia del sistema judicial. “Muchas audiencias se suspenden por falta de transporte para trasladar a los imputados desde las cárceles, y la tasa de presos preventivos sigue siendo elevada”, señaló.

El jurista valoró positivamente la implementación del nuevo Código Penal, que contempla sanciones más severas de hasta 20 años, para delitos como corrupción, tráfico de influencias y licitaciones amañadas. A su juicio, estas medidas podrían tener un efecto disuasorio si se aplican con rigor.

Asimismo, propuso el uso de herramientas tecnológicas como el casillero electrónico para agilizar las notificaciones judiciales, eliminando la dependencia de los alguaciles y reduciendo las dilaciones procesales.

Sobre los casos de corrupción política, Olivare reconoció que históricamente ha habido impunidad, pero expresó confianza en que los expedientes actuales culminen en condenas ejemplares. “Ya hay condenas en primera instancia y otros procesos en curso que podrían marcar un precedente”, indicó.

Finalmente, subrayó la necesidad de fortalecer la prevención en las comunidades mediante programas de inserción laboral y cultural, como vía para reducir la violencia y los costos sociales asociados a la criminalidad.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

