El destino unió al Escogido y Carlos Peña

A mediados de abril pasado, los monarcas nacionales y del Caribe contactaron al exjugador de grandes ligas Carlos Peña y le ofrecieron el puesto de gerente general para la venidera campaña invernal.

La revelación la hizo Carlos Peña al ser entrevistado por Franklin Mirabal en el “Diálogo con los Deportistas”, cuyas notas fueron redactadas por quien suscribe.

Declaró que ciertamente fue contactado por la directiva de los Leones del Escogido en abril pasado donde luego de sostener importantes diálogos, le ofrecieron el cargo de gerente general para la próxima temporada invernal.

Indicó que se abrió esa posibilidad y les afirmó que él tenía el interés de tomar una responsabilidad de esa naturaleza para ayudar a los jugadores, dándole todos los recursos disponibles para que puedan magnificar su talento en el terreno.

“Quiero ser innovador en apoyar a los jugadores a expresarse al máximo, que los lanzadores y los de posición puedan rendir grandemente, tanto en el campo ofensivo como defensivo”, añadió.

Sostuvo que armar un buen equipo que se complemente, donde se trabaje en conjunto para obtener el campeonato, eso es algo que ha soñado, pero a él le gusta ver los resultados de cada juego, día por día.

Arguyó que siempre pensó que podía ser un gerente general en la pelota invernal porque soñaba con eso y esa oportunidad ha llegado.

“No voy a desaprovechar este chance, siempre quise armar un buen equipo que se complemente, que se labore en conjunto y hagamos una química, dentro y fuera del terreno”, subrayó.

Acotó que es un hombre disciplinado, no se toma nada a la ligera y ahora con este compromiso, deberá dar lo mejor de él y aglutinar un grupo de hombre que piensen iguales, tengan el mismo compromiso y que les duela el sudor de la franela de los Leones.

Expresó Peña que se sintió bien cómodo al ver ese gesto de esos dos directivos y sabe que recibirá el apoyo para hacer un buen trabajo.

Explicó que luego siguieron hablando y se arribó a un acuerdo para estar en la posición de Gerente General.

“Me siento muy entusiasmado y vamos a darlo todo por el equipo, los Leones tiene una historia muy rica, con grandes gerentes que ha tenido en los últimos años como son los hermanos Alou, Moisés y Luis, quienes forman parte de las leyendas de los Rojas Alou y eso es algo increíble”, dijo Peña.