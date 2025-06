El destructor de mundos

Al economista Joseph Schumpeter debemos el concepto de “destrucción creativa”, que no es más que el “proceso de mutación industrial que incesantemente revoluciona la estructura económica desde adentro, destruyendo incesantemente la antigua, creando incesantemente una nueva”. Schumpeter se inspiró en Marx, para quien las contradicciones internas del capitalismo “derivan en explosiones, cataclismos, crisis, en las cuales la suspensión momentánea del trabajo y la aniquilación de una gran porción del capital regresan agresivamente al punto donde se habilita emplear totalmente sus poderes productivos sin suicidarse”.

Lo anterior viene a colación a raíz de las acciones del presidente Donald Trump. Más allá de los intereses mercuriales personales que motivan sus acciones, del deseo de derribar todo obstáculo institucional a su afán desmedido de poder, del propósito de satisfacer a su electorado fanatizado y encolerizado, de su objetivo de presentarse como un gran mediador decidido a configurar un nuevo orden global de nuevas esferas de influencia, es claro que todas las acciones de Trump, desde un punto de vista lógico, racional y político no tienen ningún sentido. Este sinsentido es ostensible si observamos la desastrosa política arancelaria de Trump y su desprecio a sus aliados políticos, militares y económicos tradicionales que ha socavado el poder blando y duro de Estados Unidos. ¿Qué es lo qué está pasando aquí? Es obvio que estamos ante un deliberado proceso de lo que podríamos llamar “mediocridad destructiva”. Fíjense que el objetivo de hacer a “America Great Again”, que implicaría fomentar desde el Estado la productividad, la innovación, la competitividad y la industria nacional, conlleva un proceso de “state rebuilding” (Fukuyama) y eliminación de las trabas regulatorias (red tape) que no se satisface, por solo citar dos instancias, con una errática política arancelaria ni un alocado desmonte del Estado regulador como el que emprendió el inexperto Elon Musk.

Ya lo dice Emmanuel Todd: “Hay en el comportamiento de la administración Trump un déficit de pensamiento, una falta de preparación, una brutalidad, un comportamiento impulsivo e irreflexivo”. Se trata de un nihilismo expresado en “una voluntad de destruir la ciencia y la universidad, las clases medias negras o la violencia desordenada en la aplicación de la estrategia proteccionista estadounidense.

Cuando, sin pensarlo, Trump pretende establecer aranceles aduaneros entre Canadá y Estados Unidos, mientras la región de los Grandes Lagos constituye un sistema industrial único, veo allí un impulso tanto destructivo como proteccionista. Cuando veo a Trump establecer repentinamente aranceles proteccionistas contra China olvidando que la mayoría de los teléfonos inteligentes estadounidenses se fabrican en China, me digo a mí mismo que no podemos conformarnos con considerarlo una estupidez. Es estupidez, sin duda, pero quizás también sea nihilismo”.

A la misma conclusión llega George Packer. Lo que une a los trumpistas es lo negativo. “Todos temen y detestan algo más que Trump -ya sea la conciencia política, los palestinos, los judíos, Harvard, las personas trans, el New York Times o el Partido Demócrata- y logran pasar por alto todo lo demás, incluido el destino de la democracia estadounidense […]. Pero pasar por alto todo lo demás es nihilismo”. En fin, Trump, como Robert Oppenheimer después de la primera prueba de la bomba atómica e inspirado en el Bhagavad Gita, puede afirmar que «ahora me he convertido en muerte, el destructor de mundos».