El Día del Padre es para verdaderos hombres

En diversos países del mundo el mes de julio sirve de marco para la celebración del #DíaDelPadre. En la República Dominicana por ejemplo, este festivo se realiza el último domingo de dicho mes.

Socialmente, si comparamos en términos comerciales las incidencias de este festivo con el de las madres, nos damos cuenta que la balanza aunque se inclina con más movimientos para las madres, tiene unas características más individuales para el de los padres.

Los hombres suelen quejarse de la poca atención que se les presta a este día, pero es el resultado de la poca vinculación afectiva con la que una inmensa mayoría asume los roles paternos, sin dejar de mencionar a aquellos que simplemente comparten una manutención, conscientes además de que otro inmenso número ni siquiera eso asume.

Pero a pesar de ello, también debemos reconocer que aquellos a quienes les celebran suele irles muy bien, si lo comparamos con las madres en su conjunto. Se quejan de los pantaloncillos, medias y pañuelos, pero a ninguna les regalan planchas, estufas, tasas o vasos; y en aquellos casos en que reciben electrodomésticos, suelen ser televisores, barbacoas (asador) u otros directamente vinculados con el ocio Individual de los padres. En fin, cosas para ellos.

Debo advertir que aunque reconozcamos la enorme desproporción de la carga que terminan asumiendo las madres en su inmensa mayoría, este día no es para ellas. No hay madres-padres, hay madres solteras y padres ausentes o irresponsables. Pero ellas, ya tienen su día de homenaje. Mejor aprovechemos este día para concienciar a los hombres sobre la importancia de que se impliquen afectivamente con sus hijas e hijos y sobre cómo esto podría impactar positivamente en sus propias vidas y en las relaciones con ellas y ellos.

Trascendamos el mero hecho comercial del día que se acaba con los regalos, pero que si nos brinda una oportunidad de oro para corregir el ausentismo paterno y la paternidad que solo se enfoca en ‘proveer’.

La paternidad juega un papel de suma relevancia en la sociedad. Se constituye por sí misma en un modelo que millones de hombres asumen como referencia para el ejercicio de su masculinidad, de ahí que una paternidad activa y participativa puede ser además un buen antídoto para comenzar a erradicar muchos de los males que se reproducen a través las masculinidades violentas y tóxicas.

Pero también hay que pensar en promover la resiliencia como un buen regalo para los padres. Probablemente muchos no tuvieron los mejores referentes, pero podemos recordarles y acompañarles en su propio proceso de sanación y perdón ante la ausencia o los malos tratos que recibieron, y que a partir de sus propias experiencias como hombres, puedan ser y representar las figuras positivas que sus hijas e hijos necesitan.

Siempre recuerdo una expresión que una vez escuché y no he podido borrar de mi mente, y por ello quisiera regarla a todos los padres dominicanos: “los hombres no somos culpables de ser como somos, pero si somos responsables de seguir siendo como somos”. Darse el chance de ser mejores pudiera ser un autorregalo, y como sociedad lo agradeceríamos.

Feliz Día del Padre, en especial a quienes asumen #PaternidadActiva como #PadresPresentes #PadresResponsables.