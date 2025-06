El Día Nacional del Compliance: celebración de legalidad, ética y vida cotidiana

La República Dominicana celebró este 1ro de junio, el Día Nacional del Compliance y, con él, se inicia la Semana del Compliance. Esta conmemoración fue instaurada gracias al impulso de la World Compliance Association, capítulo República Dominicana, bajo el visionario y comprometido liderazgo de su presidenta, Tania De León, cuya labor ha sido clave para posicionar esta disciplina como un eje transversal de integridad institucional y cultura cívica.

Más que un acto simbólico, esta fecha invita a reflexionar sobre el compliance no como una práctica exclusiva del mundo corporativo o jurídico, sino como un principio que entrelaza lo público y lo privado, lo técnico y lo ético, lo estructural y lo cotidiano.

Hablar de compliance (cumplimiento normativo) es, en esencia, hablar de coherencia entre lo que se establece y lo que se ejecuta, entre los valores declarados y las decisiones que tomamos. Y también es hablar de protección: proteger la reputación, la confianza, los derechos, los recursos y, en última instancia, el futuro. Y esa protección se construye cada día, desde múltiples trincheras.

La función del compliance, en su acepción más amplia, es garantizar que las organizaciones, y por extensión, las personas, actúen dentro de los límites éticos, legales y regulatorios establecidos. Sin embargo, en sociedades donde lo informal muchas veces sustituye lo institucional, y donde el marco normativo suele percibirse como lejano o discrecional, el compliance se convierte en una forma de resistencia; de apostar por reglas claras, procesos justos y decisiones alineadas con los valores que queremos proyectar como país.

Aunque en el ámbito empresarial esto se traduce en códigos de conducta, políticas internas y auditorías, en la sociedad se refleja en cómo cada persona responde ante una norma, ejerce su ciudadanía o actúa frente a una decisión ética. El compliance no cobra vida solo en los manuales: también vive en la fila del supermercado, en el respeto al semáforo, en la denuncia ante un acto injusto.

Celebrar esta semana es una oportunidad para ampliar la conversación, y afianzar que el cumplimiento normativo, bien entendido, es una herramienta de gobernanza social. Y para que funcione, necesita de un ecosistema: una ciudadanía informada, instituciones confiables, personas en posición de liderazgo comprometidas, medios vigilantes y una cultura colectiva que rechace la impunidad como forma de operar.

Además, el compliance se entrelaza con otras luchas. Tiene interseccionalidad. No se puede hablar de cumplimiento normativo sin hablar de derechos humanos, de justicia ambiental, de igualdad de género, de inclusión y de transparencia. Una empresa que cumple con las leyes tributarias, pero explota a sus trabajadores, está lejos de ser ética. Una organización que reporta a tiempo, pero margina a las mujeres en sus procesos de toma de decisión, incumple desde lo estructural. Y un país que regula, pero no aplica, que legisla, pero no fiscaliza, perpetúa una simulación que erosiona la confianza ciudadana.

Que esta Semana del Compliance sea, entonces, una invitación a habitar el cumplimiento como parte de nuestras prácticas de vida, a entender que detrás de cada norma hay una promesa de equidad, una garantía de derechos, una posibilidad de país.

Elegir lo correcto, incluso cuando es difícil, también es una forma de esperanza.