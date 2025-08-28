El día que el mar rugió: la tragedia del USS Memphis en Santo Domingo, 1916

El día que el mar rugió: la tragedia del USS Memphis en Santo Domingo, 1916

El 29 de agosto de 1916, el crucero acorazado estadounidense USS Memphis (CA-10) fue víctima de un fenómeno natural devastador mientras se e ncontraba anclado en el puerto de Santo Domingo. En cuestión de minutos, una serie de olas gigantes—producto de una inusual actividad meteorológica en el Caribe—empujaron el buque hacia los arrecifes, provocando su destrucción total.

El USS Memphis había llegado a República Dominicana como parte de la primera intervención militar estadounidense, iniciada en mayo de ese mismo año3.

Su misión era apoyar la ocupación y pacificación del país en medio de una crisis política y económica.

El comandante del buque era el capitán Edward L. Beach, y entre los sobrevivientes se encontraba William Halsey Jr., quien más tarde sería un destacado almirante en la Segunda Guerra Mundial.

Se estima que murieron o desaparecieron entre 40 y 66 marinos, y más de 200 resultaron heridos3.

Las imágenes del casco retorcido contra la costa se convirtieron en un símbolo del poder destructivo del mar y de la fragilidad humana ante la naturaleza.

¿Tsunami o mar de leva? Durante décadas se debatió si el desastre fue causado por un tsunami, una marejada ciclónica o una combinación de fenómenos extremos. Investigaciones posteriores sugieren que fue una serie de olas inusualmente grandes generadas por una depresión tropical.

El naufragio del USS Memphis no solo dejó una huella en la historia naval de EE.UU., sino que también quedó grabado en la memoria colectiva dominicana. Hoy, más de un siglo después, sigue siendo uno de los episodios más dramáticos ocurridos en el puerto de Santo Domingo.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

El día que el mar rugió: la tragedia del USS Memphis en Santo Domingo, 1916
El día que el mar rugió: la tragedia del USS Memphis en Santo Domingo, 1916
28 agosto, 2025
Morant no tiene asegurado su futuro en Memphis
Morant no tiene asegurado su futuro en Memphis
19 febrero, 2025
Draymond Green volverá este lunes contra Memphis, tras suspensión de la NBA
Draymond Green volverá este lunes contra Memphis, tras suspensión de la NBA
14 enero, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

Nuestras afrentosas primacías

Nuestras afrentosas primacías

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

¿Cuántas vidas caben en el expediente de la indiferencia?

¿Cuántas vidas caben en el expediente de la indiferencia?

Indocal: del supermercado a las estaciones de servicio de combustible

Indocal: del supermercado a las estaciones de servicio de combustible

¿Qué le conviene a Al Horford?

¿Qué le conviene a Al Horford?

Edición Impresa, miércoles 27 de agosto de 2025

Edición Impresa, miércoles 27 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo