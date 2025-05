Hubo un día, no recuerdo si llovía o si el sol brillaba con descaro sobre la rutina, en que colgué la capa invisible. Esa capa que no combina con ningún atuendo, pero se espera de nosotras que la llevemos a cuestas por costumbre, porque así debe ser.

Una capa hecha de listas infinitas, de culpas heredadas, de silencios incomodos que se acumulan como nudos en la garganta y una absurda necesidad de demostrar que sí se puede, aunque una se esté rompiendo por dentro.

Me quité la capa de superwoman el día en que entendí que el sistema no me quería fuerte, sino funcional. Que no le importa si sonrío o me desvanezco, mientras cumpla. Mientras atienda, produzca, cuide, planifique, asista, limpie, acompañe, solucione, tolere…y no me queje.

Nos enseñaron a amar nuestras cadenas y a brillarlas con el barniz del sacrificio. A sentir orgullo por poder con todo. A confundir la entrega con la renuncia. A tragarnos la rabia porque “hay que ser agradecidas”. A medir nuestro valor por la capacidad de postergarnos.

Y ese sistema, ancestral, omnipresente, siempre refinando sus trampas, no nos mide por maternidades o historias de vida. A todas nos lanza la misma carga, solo que con distinto disfraz. Seas madre o no, te quiere disponible, eficiente, callada. A las que crían, las agota. A las que no, las cuestiona. Siempre hay algo que debemos estar haciendo mejor.

El día que me quité la capa de superwoman supe que nadie vendría a devolverme el tiempo que se me fue corriendo detrás de todo menos de mí. Tampoco los sueños que fui aplazando. Comprendí que no hay medallas por aguantar y que la plenitud no está en la perfección, sino en la pausa que nos permite respirar sin agotarnos.

Entendí que la culpa es una construcción social pegada como sanguijuela a nuestras costillas. Que la maternidad sin redes no es más que agotamiento crónico. Que la independencia sin ternura es una trampa y la autosuficiencia impuesta no es más que otra forma de auto abandonarse.

No fue un acto heroico. Fue un gesto íntimo. Como quitarse los zapatos al llegar a casa tras un día largo. Me permití el desorden, el descanso, la pausa. Y también la queja, el deseo, la voz. Aprendí a pedir ayuda sin sentirme menos. A decir que no sin temer ser juzgada. A quedarme quieta sin pensarme, por eso, inútil.

Es mentira que nacimos para sostener el mundo mientras nos hundimos. Nacimos para habitarlo. Para caminarlo con otras. Para tejernos entre nosotras como red. Para recordar que las palabras pueden ser refugio y que nombrar el dolor es comenzar a desarmarlo.

Ese día que solté la capa de superwoman, no fui menos. Fui más: Más libre. Más mía. Más humana.

Y tú, ¿cuándo piensas soltar la capa y respirar a tu ritmo?