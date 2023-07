El doctor Marte solicita vacunar contra influenza

El director del Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), doctor Jorge Marte Báez, advirtió que se hace mandatorio vacunar a la población contra la influenza para afrontar el aumento de afecciones virales como consecuencia de las elevadas temperaturas y el cambio climático.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, reveló la existencia de una alta incidencia de bronquitis y neumonía, siendo esta última causa principal de muerte.

“A veces, una neumonía viral o una infección por uno de estos virus verbigracia la influenza, pueden curarse, desaparecer el virus y sin embargo el paciente sufrir una neumonía sobreañadida ahora por una bacteria”, explicó.

El asesor médico del Poder Ejecutivo señaló que tradicionalmente la influenza es una afección respiratoria que con cierta frecuencia se complica con una neumonía bacteriana y a veces por bacterias muy agresivas, como el estafilococo, que tiene mucha más alta mortalidad.

“Pero además de que los propios virus pueden producir neumonía, que es una enfermedad de una mortalidad de alrededor de un 10% a los 30 días, es decir, que alrededor de un 10% de las personas que sufren neumonía en el primer mes mueren”, agregó.

Planteó que la vacuna del virus sincitial respiratorio es más nueva a la que se prestaba menos atención, pero debido al aumento de la incidencia se debe ir pensando en ciertos grupos, no únicamente en la población infantil.

“La vacuna de influenza, desde hace dos décadas, es una vacuna mandatoria por la Organización Mundial de la Salud que hay que ponerse todos los años, desde dos años en adelante”, señaló. Sin embargo, sostuvo que en la práctica no se puede cumplir porque no alcanza tanta vacuna a nivel mundial.

“No hay dudas de que estamos viendo muchos más casos de lo habitual, de virus, sobre todo, de índole respiratorio, del covid, de influenza, y tal vez virus sincitial respiratorio, serían los tres más frecuentes”, adujo el doctor.

Vacuna contra Covid-19

El neumólogo e internista Jorge Marte Báez afirmó que actualmente el país no dispone de la vacuna ambivalente contra la covid-19. Recordó que cuando comenzaron a salir las vacunas contra el coronavirus llevaban el nombre del fabricante, casi todas las cuales tenían métodos diferentes de manufacturas, pero un común denominador que eran monovalentes, para afrontar la cepa prevalente, como la delta y sus derivados.

“Desde hace ya más de un año que las infecciones por esas cepas del covid han disminuido y casi han dejado de existir, y ómicron, sus variantes y subvariantes son las que están produciendo casi el 100% de las infecciones y ómicron no está cubierto por las vacunas de que disponemos”, significó.

Destacó la labor del gobierno del presidente Luis Abinader, trayendo al país una enorme cantidad de vacunas a tiempo. “Ahora esas vacunas ya no nos son útiles, necesitamos las vacunas ambivalentes y no creo que sea justo que se le exija al gobierno que cargue de nuevo pesado con el paquete de las vacunas ambivalentes, todas esas vacunas son producidas por farmacéuticas, casas comerciales, que tienen su representación en el país”, agregó.

Instó a que esas casas comerciales comiencen a traer los fármacos lo más pronto posible y que se garantice la vacunación general a nivel de Sisalril y la Seguridad Social, para que los dominicanos sean inmunizados con la nueva vacuna.

“La vacuna de la que disponemos realmente no es efectiva para la cepa actual del covid, por suerte, aunque muy contagiosa, es leve, y aunque después de varios meses de no tener un caso hospitalizado, tenemos algunos cuantos”, adujo. No obstante, dijo que la tasa de mortalidad es muy baja, pero aún así hace falta la vacuna ambivalente.

En otro punto, Marte alteró que el cáncer de pulmón cobra mayor letalidad que el de próstata, colon y mama. Dijo que este padecimiento es el tercero más frecuente.