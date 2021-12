El doctor Yunén advierte viene una nueva ola de Covid-19 en el país

El doctor José Rafael Yunén alertó a las autoridades y a las personas de que se preparen para una nueva ola de Covid-19 que se aproxima, reforzando la vacunación, usando la mascarilla y evitando aglomeraciones.

El experto en medicina interna, enfermedades infecciosas y medicina crítica advirtió que quienes se confían en que todo está bien porque ha bajado la positividad del virus en estos momentos pueden despertar en un momento muy crítico.

“Sabemos que viene otra ola, sabemos que el mundo entero está hablando de Ómicron… ¿cómo pensamos que estamos blindados sobre el Ómicron?”, cuestionó el doctor Yunén para señalar que no se puede tener tan mala memoria.

Entrevistado por Pablo McKinney en el programa televisivo “McKINNEY”, por Color Visión, el especialista recomendó a todas las personas que tienen dos vacunas que acudan de inmediato a ponerse la tercera dosis contra el Covid-19 porque “tenemos aglomeraciones, tenemos las navidades, los colegios abiertos y los niños sin vacunar. ¿Cómo ustedes creen que no va a venir una ola?”.

El galeno fue enfático al afirmar que “las personas con más riesgo de contraer virus con la variante Ómicron son los que no se han vacunado, le haya dado Covid o no le haya dado Covid”. Recomendó que se debe proceder a vacunar a los niños para lo que ya está aprobada la vacuna de Sinovac y apuntó que “la única observación que tuvo la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica es que en Chile, Argentina, El Salvador y Uruguay, debieron iniciar la vacunación a los niños a partir de los tres años de edad, en lugar de a los seis años”.

Fue reiterativo en que “los adultos tenemos que ponernos la tercera dosis o la dosis de refuerzo para poder mitigar la ola que viene” y que a los niños se les vacune en enero cuando estén de regreso al colegio.

Recordó que las tres vacunas aplanaron el ataque de la variante Delta del coronavirus y es el método más eficaz para enfrentarse con la variante Ómicron, la que definió como muy peligrosa porque tiene 32 mutaciones de interés en la proteína de espiga que es donde funcionan los anticuerpos monoclonales, donde funcionan las terapias y las vacunas fuertes.

El país va lento

Yunén recomendó utilizar los equipos que hay en el país -tanto en el sector público como privado- para hacer la secuenciación del virus y determinar las variantes que circulan en el

“Vamos a tener que identificar rápido las variantes sobre todo cuando tenemos un país vecino (Haití) con menos del 1% de vacunación”, apuntó el especialista, para agregar que las variantes emergen cuando hay poca vacunación y también cuando hay muchas personas inmunosuprimidas, en las cuales puede durar mucho tiempo el virus y hacer mutaciones de variantes de preocupación.

Indicó que por la vecindad “República Dominicana afecta a Haití y Haití afecta a República Dominicana, por lo que es necesario pensar en toda la población haitiana que emigra y que todo el mundo se vacune porque mientras haya una alta tasa de no vacunados, ese virus va a circular y la carga viral será mayor que lo normal”.

“Queremos terminar con el virus pero la forma es usando mascarillas, dejando la aglomeración. Por ahí viene Navidad, ahora hay una tasa baja de positividad, los niños sin vacunar, de vacaciones. Lo que viene en enero va a ser interesante”, advirtió Yunén.

Explicó que “vacunar en masa va a disminuir la hospitalización, la gravedad y más importante, la circulación de alta carga viral. Eso es importantísimo, pero no es ni blanco ni negro, es gris, por lo que hay que irse con la ola apoyando a las masas para que entiendan que juntos vamos a detener esto y convertirlo de pandemia en algo anual que podamos controlar”.

Dijo que la diferencia es que entre variante y variante “tenemos ahora medicamentos orales” para tratar los pacientes que se infectan y que los estudios demuestran que bajan entre un 30 y un 50 por ciento la etapa crítica del paciente con Covid”.

Explicó que una persona que tenga dos vacunas y una tercera seis meses después, está bien protegida y si contrae el virus será leve. Dijo que le preocupa que la gente vacunada contraiga el virus en forma leve, crea que es una gripecita y se provoque un brote importante en enero.

Frente a las personas que se resisten a vacunarse, los exhortó a que se vacunen porque es una responsabilidad colectiva para salvar a la población.

Consideró que “la gente no puede pensar en el egoísmo personal, por que debe brindar protección colectiva con la vacuna”.

Citó el caso de los niños, que tienen derecho a ser protegidos y por tanto deben ser vacunados.

Señaló que tanto las autoridades como el personal médico no deben estar dando opción de vacunarse o no, como es el caso de las embarazadas, porque hay estudios que demuestran que son muy vulnerables. “No podemos darle a la gente mucha opción en esta colectividad”, puntualizó el experto.

“Los entes reguladores han sido más seguidores que líderes. Eso no puede pasar. No podemos ser tan lentos en tomar decisiones que implican la muerte de tantas personas. No podemos esperar los cien mil estudios autorizados ni tampoco las regulaciones de todas las entidades para poder mover algo. Es increíble lo lento que somos en tomar ese tipo de acción”, expresó Yunén, tras advertir que va a llegar un momento en que habrá que tener mano dura.