El dolor invisible

Para los médicos no existe mayor satisfacción que aquella en que sus pacientes expresan agradecimiento por la evolución de su enfermedad. Existirán excepciones, pero la mayoría de los colegas se sentirán felices, realizados, cuando -producto de sus adecuadas orientaciones, intervenciones, tratamiento- pueden observar el rostro satisfecho de sus pacientes y familiares porque “estoy bien, doctor; “he vuelto a la vida”; “me siento otro/a”; “no tengo con que pagarle”; “usted es mi ángel”.

Sin embargo, no siempre se logra la respuesta deseada; ocasiones existen en que el paciente repite sus visitas, continuos dolores, insoportable insomnio, molestias diversas e inespecíficas. La generalización del sufrimiento, lo vago, pero a la vez insistente y molesto de lo que dice sentir, ya que, en su desesperación, el paciente no puede precisar con exactitud dónde le duele más y hasta qué tanto duele. Se tornan reiterativos, quejas que se agregan a las anteriores y, las que llevan al doctor/doctora a cuestionarlas y cuestionarse. Nada le agrada ni satisface, un rostro de amargura permanente que al parecer sólo sabe lamentarse.

Los trastornos del sueño son parte de sus quejas, aunque la familia se molesta, porque según ellos, duerme mucho e insiste en su fatiga. El cansancio no tiene pausa, ni aparente causa. Las manifestaciones ansiosas y depresivas son una constante. Con los datos hasta aquí mencionados, de seguro querido lector, ya sabe usted que nos referimos a la Fibromialgia.

Trastorno caracterizado por dolor músculo-esquelético crónico generalizado. Actualmente, se considera un síndrome de sensibilización central porque el problema principal no está en los músculos, articulaciones, sino en cómo el sistema nervioso central percibe y procesa el dolor, manifestándose como un aumento de la respuesta a estímulos dolorosos, dolor ante estímulos que normalmente no lo producen, persistencia del dolor aun sin daño tisular evidente, niveles disminuidos de serotonina, dopamina e incrementados de sustancia P y glutamato, todos relacionados con la modulación del dolor.

Es multifactorial: genética, sexo femenino, historia personal o familiar de dolor crónico, infecciones virales, trauma físico o emocional, cirugías, estrés crónico, mal sueño, inactividad física, conflictos psicosociales.

Se acompaña de una variabilidad de manifestaciones clínicas: dolor músculo-esquelético generalizado, persistente por al menos tres meses y no atribuible a otra causa. Fatiga intensa, no mejora con el descanso, interfiriendo con las actividades cotidianas. Trastornos del sueño. Trastornos cognitivos: dificultad para concentrarse. Rigidez matutina. Dolor aumentado ante estímulos que normalmente duelen, dolor ante estímulos leves que normalmente no lo harían (presión, tacto, temperatura). Puede afectar gravemente el funcionamiento diario. Muchas personas presentan limitaciones laborales, sociales y familiares. El dolor persistente, junto con la fatiga y la dificultad para concentrarse, interfiere con las actividades cotidianas.

Los síntomas de ansiedad, depresión y trastornos adaptativos son frecuentes y bidireccionales. Pueden ser causa y consecuencia del dolor crónico. El estigma, la incomprensión del entorno, la sensación de invalidez, contribuyen al deterioro del estado emocional.

Puede coexistir con enfermedades como: síndrome de intestino irritable, migraña, cistitis intersticial, síndrome de fatiga crónica, trastornos temporomandibulares, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, enfermedad de Sjögren, dificultando su diagnóstico y abordaje terapéutico.

El mayor temor de los pacientes con fibromialgia suele ser “no ser creídos” o “comprendidos”, tanto por los profesionales de salud como por su entorno social y familiar.

No es una enfermedad progresiva ni mortal, pero, es crónica y debilitante si no se aborda de manera adecuada. Por lo que, con un manejo integral, muchos logran mejorar su funcionalidad y calidad de vida.

Sugerencias:

El dolor es real, aunque no se vea. Escuchar y creer al paciente es fundamental.

Conocer la enfermedad ayuda a reducir el miedo, la ansiedad y permite tomar un rol activo.

Realizar ejercicios, preferiblemente aeróbico o de fortalecimiento. Estos Mejoran el dolor, la función física y el estado anímico.

Priorizar higiene del sueño y rutinas saludables.

Procure ayuda profesional: el psiquiatra junto al reumatólogo son los especialistas más indicados para ayudarles a restablecer su salud.

Fisioterapia, mindfulness, terapia cognitivo-conductual, técnicas de relajación.

Evitar el aislamiento: mantener vínculos sociales favorece el bienestar emocional.



El dolor que no se ve, también duele. Acompañemos a quienes lo viven con empatía y comprensión profunda de su lucha cotidiana.