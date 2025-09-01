El dominicano Valerio-Bodon reforzará al Valencia Basket

El dominicano Valerio-Bodon reforzará al Valencia Basket

El ala-pívot Vincent Valerio-Bodon refuerza al Valencia Basket español esta pretemporada ante la ausencia de varios de los jugadores del equipo ‘taronja’, según pudo saber EFE por fuentes conocedoras de la situación.  

Nacido en República Dominicana pero crecido en Hungría, Valerio-Bodon tiene 24 años y mide 206 centímetros, es internacional absoluto con Hungría.  

Valerio-Bodon ha tenido algunas experiencias en la G-League, en la que ha jugado con el equipo vinculado a Los Angeles Lakers, franquicia con la que llegó a firmar un contrato de diez días, y jugó la pasada campaña en el Pistoia italiano.  

El Valencia Basket inició hace unos días los entrenamientos de pretemporada aunque lo hizo muy mermado por las ausencias de jugadores que están con sus selecciones por lo que ha recurrido a jugadores como Valerio-Bodon para reforzar entrenamientos y amistosos

